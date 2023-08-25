SON DAKİKA HABERİ: ATM kartı olan kişiler, 27550 TL ödeme alacaklar!

ATM kartı olan kişiler, 27550 TL ödeme alacaklar! SON DAKİKA HABERİ- Son dakika haberi olarak, Türkiye'nin önde gelen finans kuruluşlarından Garanti Bankası ve Denizbank, vatandaşlara özel ihtiyaç kredisi kampanyasını duyurdu. Bu kampanya ile 27550 TL'ye kadar olan ihtiyaçlarınızı karşılamak artık daha kolay! İşte detaylar:

Garanti Bankası ve Denizbank, ihtiyaç sahiplerine avantajlı faiz oranlarıyla ihtiyaç kredisi imkanı sunuyor. Kampanya kapsamında 27550 TL'ye kadar olan kredilerde 36 ay vade seçeneği mevcut.

Basit Başvuru Adımları ile Kolaylık Sağlanıyor

İhtiyaç kredisi başvurusu yapmak isteyenler için işlem oldukça basit. Garanti Bankası veya Denizbank şubelerine giderek kimlik belgenizle başvuruda bulunabilirsiniz. Yetkili bir personele danışarak başvurunuzu tamamlayabilirsiniz.

Başvuru Koşulları ve Avantajlar

Başvuruda bulunacak kişilerin daha önce kredi veya kredi kartı kullanmış olmaları gerekmektedir. Ayrıca, çalışan emeklilerin en az 3 aydır aynı iş yerinde sigortalı olarak çalışmış olmaları koşulu aranıyor. Emekli olan kişiler ise emekli maaşlarını Garanti BBVA veya Denizbank'a taşıyarak daha yüksek kredi limitleri ile onay alma şansını yakalayabilirler.

Kredi Notuna Göre Faiz Oranı

Garanti Bankası ve Denizbank, kredi başvurusu yapan bireylerin kredi notuna göre faiz oranlarını belirlemektedir. Bu sayede herkes için uygun ve adil bir ödeme planı oluşturulabilmektedir.

Denizbank Üzerinden Başvuru Yapma Kolaylığı

Denizbank üzerinden başvuru yapmak isteyenler için farklı yöntemler mevcut. SMS veya internet üzerinden başvuruda bulunabilirsiniz. SMS ile başvuru yapmak isteyenler, "kredim TC kimlik" yazıp 32 80 numarasına göndererek hızlıca başvuruda bulunabilirler. SMS sonrası gelen onay mesajı ile en yakın Denizbank şubesine giderek kimlik belgesi ile kredi işlemleri tamamlanabilir. Ayrıca, Denizbank'ın resmi internet sitesi üzerinden de kolayca başvuru yapabilirsiniz.