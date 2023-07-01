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Son dakika haber: Ve tarih kesinleşti! Ev hanımlarına emeklilik başvurusu yapılıyor!

Ev hanımlarının merakla beklediği emeklilik düzenlemesi ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor.

Son dakika haber: Ve tarih kesinleşti! Ev hanımlarına emeklilik başvurusu yapılıyor!
Yayın Tarihi : 2023-07-01 21:20

Son dakika haber: Ev hanımlarına emeklilik başvurusu yapılıyor! Ve tarih kesinleşti-  Ev hanımlarının merakla beklediği emeklilik düzenlemesi ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem'in konuya ilişkin açıklamaları, ev hanımlarının emeklilik düzenlemesi hakkında önemli bir yol haritası sunuyor.

Son dakika haber: Ev Hanımlarına Emeklilik Düzenlemesi Detayları

Kurban Bayramı tatilinin ardından açılacak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ilk olarak gelecek torba yasa, memur ve emekli maaşlarının düzenlenmesine odaklanacak. Daha geniş kapsamlı ikinci bir torba yasa ise Aile Koruma Kalkanı Paketi'ni hayata geçirecek. Bu paketle birlikte ev kadınları, sosyal güvenceye kavuşmanın yanı sıra yıpranma hakkı benzeri bir uygulama ile erken emeklilik imkanına da sahip olacaklar. Ev kadınlarına yönelik emeklilik imkanını içeren düzenleme, 4 aşamada gerçekleştirilecek.

Doğum Borçlanmasına Düzenleme

İlk adımda, herhangi bir sosyal güvencesi olmayan ev kadınları, isteğe bağlı sigorta sistemiyle sosyal güvenceye kavuşturulacaklar. Bu isteğe bağlı sigorta sistemi primlerinin üçte biri, devlet tarafından karşılanacak. İkinci adımda ise erken emeklilik adımları devreye alınacak. Kadınların emeklilik yaşı, sahip oldukları çocuk sayısına göre esneklik gösterecek.

Erken Emeklilik Adımları

Üçüncü adımda, çalışan ve ev hanımı anneler için yıpranma düzenlemesi bulunacak. Sosyal güvencesi olmayan annelere öncelik verilirken, daha önce çalışmış olan anneler de bu düzenlemeden yararlanabilecekler.

Yıpranma Düzenlemesi

Ev hanımlarının yıpranma düzenlemesi sayesinde, uzun yıllar ev işleri ve çocuk bakımı gibi zorlu görevleri yerine getirmeleri nedeniyle emeklilik hakkı elde etmeleri hedefleniyor. Bu düzenleme, ev hanımlarının emeklilik konusunda daha adil bir sistemle karşılaşmasını sağlayacak.

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