  • 14 HAZİRAN Çarşamba 12:29
  • HV
Gecce Magazin Haberleri
Advert

Son dakika… Faizsiz kredi kampanyası bugün başladı! 14-15-16 Haziran tarihinde alan aldı!

Ziraat Katılım Bankası üzerinden verilen ihtiyaç kredileri, nakit ihtiyacı olan vatandaşlara faizsiz olarak sunulmaktadır.

Son dakika… Faizsiz kredi kampanyası bugün başladı! 14-15-16 Haziran tarihinde alan aldı!
YAŞAM
Yayın Tarihi : 14-06-2023 09:51
  • Etiketler
Benzer Haberler
Akbank üzerinden 4A-4B ve 4C'li emeklilere verilecek ek ödeme limitleri belli oldu: 8500 TL peşin olarak alınacak! Akbank üzerinden 4A-4B ve 4C'li emeklilere verilecek ek ödeme limitleri belli oldu: 8500 TL peşin olarak alınacak!
NETLEŞTİ! Taktir teşekkür alan öğrenciye müjde! Belgesiyle gelenlere 5110 TL nakit desteği veriliyor NETLEŞTİ! Taktir teşekkür alan öğrenciye müjde! Belgesiyle gelenlere 5110 TL nakit desteği veriliyor
ÇOK OKUNANLAR
IBAN numarasına 16.955 TL ödeme (Son 2 gün) para almak isteyenler acele etsin, yoksa atı alan Üsküdar'ı geçer
  • 08-06-2023 09:27

IBAN numarasına 16.955 TL ödeme (Son 2 gün) para almak isteyenler acele etsin, yoksa atı alan Üsküdar'ı geçer

Özgü Namal 10 yıl sonra setlere dönüyor! Kızıl Goncalar dizisi geliyor
  • 12-06-2023 13:25

Özgü Namal 10 yıl sonra setlere dönüyor! Kızıl Goncalar dizisi geliyor

Ezgi Mola'dan hamilelik açıklaması: Değişime uğrayınca anlayacağım!
  • 14-06-2023 08:35

Ezgi Mola'dan hamilelik açıklaması: Değişime uğrayınca anlayacağım!

Haziran ayı Honda motosiklet fiyat listesi alev aldı! Zam üstüne zam! PCX, Forza, CB250R, Dio fiyat listesi okkalı arttı
  • 09-06-2023 13:52

Haziran ayı Honda motosiklet fiyat listesi alev aldı! Zam üstüne zam! PCX, Forza, CB250R, Dio fiyat listesi okkalı arttı

Son dakika: Asgari ücrete dolar dopingi! Asgari ücret zammı açıklandı! Milyonlar bekliyordu!
  • 09-06-2023 18:39

Son dakika: Asgari ücrete dolar dopingi! Asgari ücret zammı açıklandı! Milyonlar bekliyordu!