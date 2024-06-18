SON DAKİKA! Eylem Tok ve 17 yaşındaki oğlu Bugün Mahkemeye çıkacak!

Eyüpsultan'da yaşanan ölümlü trafik kazasının ardından kaçan Eylem Tok ve 17 yaşındaki oğlu, Boston'da yakalanarak mahkemeye çıkarıldı. Türkiye'nin iade talebiyle ilgili olarak bugün yapılacak duruşmada, olayın detayları ve suçlamalar incelenecek.

Eyüpsultan'da Mart ayında meydana gelen ve bir kişinin ölümüne yol açan trafik kazasının şüphelileri Eylem Tok ve oğlu, ABD'de yakalandıktan sonra bugün Boston'da hakim karşısına çıkacak. Türkiye'nin iade talebi üzerine yapılan duruşmada, Tok ve oğlunun suçlamalarıyla ilgili detaylı değerlendirmeler yapılacak. Olay, özellikle şüphelilerin kaçış süreci ve sonrasında yaşananlarla ilgili detayların ortaya çıkmasına sebep olmuş durumda.

Eyüpsultan'da meydana gelen trajik kazada, seyir halindeki ATV'lerden biri arızalanmış ve yol kenarına çekilmişti. Bu sırada diğer araçlardan biri, arızalı ATV'lere çarpıp bir kişinin ölümüne ve beş kişinin yaralanmasına neden olmuştu. Kazanın ardından şüpheliler Eylem Tok ve oğlu, Türkiye'den kaçarak ABD'ye gitmişlerdi.

Türk yetkililer, Tok ve oğlunun ABD'ye ulaşmasının ardından hızla harekete geçmiş ve iade talebi için gerekli adımları atmışlardı. Şüphelilerin, ABD'ye varışları sırasında sahte pasaport kullanma girişiminde bulundukları iddiaları da mahkeme dosyalarına yansımıştı. Tutuklandıklarında üzerlerinde 5 bin dolar nakit para bulunan şüphelilerin, ayrıca 46 bin dolarlık yıllık ücreti olan özel bir okulu ziyaret etmeye hazırlandıkları belirtilmişti.

Bugün yapılacak duruşmada Türkiye'nin sunduğu deliller ve iade talebi değerlendirilecek. Eylem Tok'un avukatı, müvekkilinin serbest bırakılması gerektiğini ve Türkiye'nin suçlamalarının ABD'de kabul edilemeyeceğini savunmuştu. Bu noktada hukuki sürecin nasıl ilerleyeceği ve iadenin mümkün olup olmadığı merakla bekleniyor.