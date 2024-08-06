SON DAKİKA! Emeklilik Sistemi Yeniden Şekillendirilecek

AKP, sosyal güvenlik sisteminde köklü değişiklikler yapmayı planlıyor. Mevcut emeklilik sistemindeki sorunlar, özellikle EYT düzenlemesinin ardından bozulan aktüeryal denge ve işçi-emekli oranındaki dengesizlik nedeniyle kapsamlı bir reform süreci başlatılacak.

Reform, emeklilikte eşitsizlikleri ortadan kaldırmayı, esnafın prim günü sayısını 9 bin 200’den 7 bin 200’e düşürmeyi ve ev hanımlarına sosyal güvenlik desteği sağlamayı hedefliyor.

Ayrıca, Ekim ayında TBMM’nin açılmasıyla birlikte yeni düzenlemelerin detayları netleşecek. AKP, bu değişikliklerle sosyal güvenlik sistemini daha sürdürülebilir hale getirmeyi ve emekli maaşlarındaki adaletsizlikleri gidermeyi amaçlıyor.