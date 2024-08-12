Son dakika! Emeklilere müjdeli haber kamu bankasından geldi! 1000 TL geri ödeme yapılacak

Son dakika! Emeklilere müjdeli haber kamu bankasından geldi! 1000 TL geri ödeme yapılacak
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 12-08-2024 12:18

Ziraat Bankası, emekli maaşını bankadan alan müşterilerine özel bir kampanya başlattı. 1-31 Ağustos 2024 tarihleri arasında geçerli olan kampanya kapsamında, emekliler Bankkart'larıyla yapacakları alışverişlerde toplam 1.000 TL Bankkart Lira kazanabilecek.

Kampanyadan yararlanmak için Bankkart Mobil uygulaması, bankkart.com.tr web sitesi veya “G1000” yazıp 4757'ye SMS göndererek katılım sağlanabilir. Bankkart’ın kredi veya banka kartıyla yapılacak 1.000 TL ve üzeri alışverişlerde her 1.000 TL için 100 TL Bankkart Lira kazanılacak. Ancak kuyum sektörü işlemleri ve bazı kart türleri kampanyaya dahil değil. Yüklenen Bankkart Liralar, kampanya şartlarını sağlayan kartlara anında yüklenecek ve 31 Ekim 2024’e kadar kullanılabilecek.

Kampanyadan yalnızca asıl kart sahipleri yararlanabilir ve ek kart işlemleri asıl karta dahil edilir. Maeşını farklı kuruma taşıyan veya iade işlemi yapan müşterilerin Bankkart Liraları geri alınacaktır.

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