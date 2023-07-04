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Son dakika: Emekli maaşlarına ek olarak 5.500 TL ödeme alınacak! Başvuru bugün 11.00'de başladı!

Kamu bankaları, emekli maaşı alan vatandaşlara destek sağlamak amacıyla kredili mevduat hesabı şeklinde ödemeler yapacak.

Son dakika: Emekli maaşlarına ek olarak 5.500 TL ödeme alınacak! Başvuru bugün 11.00'de başladı!
Yayın Tarihi : 2023-07-04 09:38

Son dakika: Başvuru bugün 11.00'de başladı! Emekli maaşlarına ek olarak 5.500 TL ödeme alınacak- Kamu bankaları, emekli maaşı alan vatandaşlara destek sağlamak amacıyla kredili mevduat hesabı şeklinde ödemeler yapacak. Bu destek, bir kredi değil, kredili mevduat hesabı olarak sunulacak. 5500 TL'ye kadar olan destek ödemelerinden faydalanmak isteyenlerin başvurularını bankaların internet üzerinden yapmaları istenecek. Kamu bankaları üzerinden emekli maaşı alan kişilere, uygun faizlerle 5500 TL ödeme imkanı sunulmaktadır. Bu ödemeler, hesaplara artı para olarak yatırılacak ve başvurularınızı istediğiniz zaman yapabileceksiniz.

Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank tarafından başlatılan bu kampanyada, nakit kredi kullanmak isteyenlere bankalar 3 dakika içinde sonuç vermektedir. Emekli maaşınızı bu bankalar üzerinden alan kişiler, bankaların mobil uygulamalarına emekli maaş hesapları üzerinden giriş yaparak başvuru yapabilirler.

Son dakika Emekli maaşlarına ek olarak 5.500 TL ödeme alınacak! Başvuru bugün 11.00'de başladı!

Kamu bankaları üzerinden ihtiyaç kredisi kullanabileceğiniz gibi, aynı zamanda kredili mevduat hesabı başvurularınızı da internet bankacılığı ve mobil uygulamalar aracılığıyla 7/24 gerçekleştirebilirsiniz.

Emekli maaş hesabınız üzerinden başvuru yapacağınız bu nakit kampanyasında, başvuru yapacak kişilerin aynı zamanda bankadan emekli maaşı almaları gerekmektedir. Emekli maaş hesabınız üzerinden gerçekleştirdiğiniz başvurular sonucunda, 5500 TL'ye kadar ödemeler yapılacaktır.

Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank üzerinden internet bankacılığı uygulamaları üzerinden yapacağınız başvurular sonucunda, 5500 TL ödeme almanız durumunda bu miktar banka hesabınıza artı para olarak yatırılacaktır.

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