Son dakika Dilan Polat tahliye oldu mu? Dilan Polat serbest kaldı mı

Son dakika Dilan Polat tahliye oldu mu? Dilan Polat serbest bırakıldı mı? Dilan Polat tutuksuz yargılanıyor ne demek?

Son dakika Dilan Polat tahliye oldu mu? Dilan Polat serbest kaldı mı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 25-06-2024 13:22

Son dakika Dilan Polat tahliye oldu mu? Dilan Polat, Engin Polat ve Sezgin Polat serbest mi bırakıldı!

Son dakika Dilan Polat tahliye oldu mu?

Banu Parlak'ın kurşunlanma olayı nedeniyle mahkemede görülen davada ara karar açıklandı. Dilan Polat, Engin Polat ve Sezgin Polat'ın tutuksuz yargılanmasına karar verildi.

Son dakika Dilan Polat hapishaneden çıktı mı?

Dilan Polat ve Engin Polat hapishaneden çıkmadı. Dilan Polat tahliye edilmedi. Süren diğer davalar nedeniyle Engin Polat ve Dilan Polat tahliye edilmedi.

Dilan Polat, Engin Polat ve Sezgin Polat tutuklu olarak diğer davalarda yargılanmaya devam edecek.

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