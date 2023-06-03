Son dakika: Dacia fiyat listesine 35.000 TL zam! Sandero, Duster, Jogger fiyatları kaç TL Haziran 2023

Son dakika: Sandero, Duster, Jogger fiyatları kaç TL Haziran 2023 - Dacia fiyat listesine 35.000 TL zam- Son dakika haberine göre, popüler otomobil markası Dacia, resmi internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamada araç fiyatlarına ciddi bir zam yapıldığını duyurdu. Yapılan zamla birlikte fiyatlar ortalama olarak 35 bin lira artış gösterdi. İşte Haziran 2023 güncel Dacia fiyat listesi:

Yeni Sandero Fiyat Listesi Haziran 2023

Essential Tce 90 bg CVT: 671.000 ₺

Yeni Sandero, Dacia'nın popüler modellerinden biridir ve Haziran 2023 itibariyle güncellenen fiyatı yukarıda belirtilmiştir.

Yeni Sandero Stepway Fiyat Listesi Haziran 2023

Essential Stepway Tce 90 bg: 655.000 ₺

Essential Stepway Eco-G 100 bg: 688.000 ₺

Essential Stepway Tce 90 bg CVT: 698.900 ₺

Expression Stepway Tce 90 bg CVT: 723.000 ₺

Yeni Sandero Stepway, şık tasarımı ve yüksek sürüş konforuyla tercih edilen bir modeldir. Güncel fiyatları Haziran 2023 itibariyle yukarıda belirtilmiştir.

Yeni Duster Fiyat Listesi Haziran 2023

Essential TCe 90 bg: 728.000 ₺

Essential ECO-G 100 bg: 769.000 ₺

Expression ECO- G 100 bg: 783.900 ₺

Essential Blue dCi 115 bg 4x2: 818.000 ₺

Essential TCe 150 bg EDC: 820.900 ₺

Essential TCe 150 bg 4x4: 850.900 ₺

Journey TCe 150 bg EDC: 880.000 ₺

Essential Blue dCi 115 bg 4x4: 935.900 ₺

Extreme TCe 150 bg EDC: 905.900 ₺

Yeni Duster, SUV segmentinde popülerlik kazanmış bir araçtır. Farklı motor seçenekleri ve geniş iç mekanıyla dikkat çeken Duster'ın güncel fiyatları Haziran 2023 itibariyle yukarıda belirtilmiştir.

Yeni Jogger Fiyat Listesi Haziran 2023