Son dakika! Cumhurbaşkanı emeklilere 11.000 TL ödenecek dedi! Haber 3 kamu bankasından!

Son dakika! Cumhurbaşkanı emeklilere 11.000 TL ödenecek dedi! Haber 3 kamu bankasından!

Son dakika! Cumhurbaşkanı emeklilere 11.000 TL ödenecek dedi! Haber 3 kamu bankasından!
YAŞAM
Yayın Tarihi : 15-12-2023 23:29

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emeklilere yönelik müjdeli bir haberle gündemi sarsarak, Ziraat Bankası, VakıfBank, ve Halkbank üzerinden emekli maaşı alan vatandaşlara yönelik büyük bir destek kampanyasını duyurdu. Bu kampanya kapsamında emeklilere, ihtiyaçları doğrultusunda 11.000 TL'ye kadar uygun şartlarda ihtiyaç kredisi imkanı sağlanacak. İşte bu önemli kampanyanın detayları:

Erdoğan'ın açıklamasına göre, kredi kampanyasından yararlanabilmek için öncelikle başvuru yapacak vatandaşların belirli şartları sağlaması gerekiyor. Bu şartlar arasında, emekli maaşını Ziraat Bankası, VakıfBank veya Halkbank'tan alıyor olmak, kredi notunun 1.200 ve üzeri olması, ve kredi başvurusu esnasında gelir belgesi ibraz etmek bulunuyor.

Kredi başvuruları, 3 kamu bankasının şubeleri veya internet bankacılığı kanalları üzerinden yapılabilecek. Başvurular genellikle aynı gün içinde sonuçlanacak, böylece vatandaşlar acil ihtiyaçlarına hızlı bir şekilde çözüm bulabilecekler.

Kredi faiz oranı %1,84 olarak belirlenmiş olup, bu oran kredi tutarı ve vadeye göre değişebilir. Ancak, düşük faiz oranıyla emeklilere sağlanan bu avantajlı kredi, maaşlarına bağlı olarak ödenecek taksitlerle oldukça uygun hale getirilmiş durumda.

Kredi vadesi 12 ile 36 ay arasında değişiklik gösterirken, ödeme kolaylığı adına taksit tutarları da kredi tutarı ve vade süresine göre belirlenecek. Genel olarak aylık taksit tutarı 500 TL ile 2.000 TL arasında olacak.

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