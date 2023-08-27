Son Dakika: Bankalar duyurdu, yarın başvuru yapanların banka hesaplarına 1000 TL yatacak!

Yarın itibarıyla, bankalar müşterilerine yönelik özel bir fırsat sunarak, 1000 TL ödeme yapacaklarını duyurdu. Bu özel ödeme, kredili mevduat hesabı veya KMH hesabı olarak bilinen bir uygulama çerçevesinde gerçekleştirilecek. KMH hesabı, banka hesaplarına ek fon sağlayan ve genellikle maaş müşterilerine ve kredi alan müşterilere sunulan bir hizmettir. Ancak, bu avantajdan yararlanabilmek için belirli politika kurallarına uymak gerekmektedir. İşte bu ek para imkanıyla ilgili şartlar:

Artı Para Almak İçin Gereken Şartlar

Artı para imkanından yararlanabilmek için, bankaların belirlediği şartlar genellikle diğer kredi ürünleri için gerekenlerle aynıdır. Kredi sicili düşük veya icralık durumda olan kişilerin artı para başvurusu kabul edilmemektedir. Bankalar genellikle sürekli hareketli hesapları veya maaşlarını bu bankadan alan müşterilere bu ek para fırsatını sunmaktadır. Ayrıca, yüksek kredi notuna sahip bireyler de artı para alabilirler. Eğer bankanın sicilinize güvendiğine inanıyorsanız ve artı para imkanından yararlanmak istiyorsanız, aşağıdaki bankalardan birinde hesabınızın bulunması ve mobil bankacılık uygulamasına giriş yapabilmek için internet bankacılığı şifresine sahip olmanız gerekmektedir.

İş Bankası'ndan Artı Para Başvurusu

Ülkemizde en fazla hesap açılışı yapılan bankalardan biri olan İş Bankası, KMH başvurusunu internet bankacılığı veya İş Cep Mobil uygulaması üzerinden yapmanıza olanak tanır. Başvurunuzu tamamladıktan hemen sonra sonuç alabilirsiniz. Banka, kredi sicilinize göre hareket edecek ve 10.000 TL'ye kadar KMH limiti oluşturacaktır. Bu limiti kullanmaya başlamak için onay mesajını aldığınızdan emin olmalısınız.

Akbank'tan Artı Para Başvurusu

Akbank hesabınız varsa, Akbank Direkt uygulamasına giriş yaparak hızla artı para başvurusunda bulunabilirsiniz. Akbank başvurular bölümünde KMH başvurusu seçeneğini tıklayarak başvurunuzu anında tamamlayabilirsiniz. KMH başvurunuz onaylandığında, artı parayı hesabınızda hemen görebilirsiniz. Bu parayı ihtiyaç duyduğunuz her an kullanabilirsiniz.

Denizbank'tan Artı Para Başvurusu

Denizbank, artı para imkanını "kurtaran hesap" olarak adlandırmaktadır. Denizbank'ta KMH hesabı almak isteyenler, cep şubesi veya internet bankacılığı üzerinden başvuru yapabilirler. Ayrıca, 0 850 222 00 00 numaralı Denizbank müşteri hizmetleri hattını arayarak da başvuru yapabilirsiniz. Kurtaran hesap başvurunuz onaylandığında, banka hemen bir limit belirleyecektir. Daha önce bu limiti almadıysanız, yaklaşık olarak 1000 TL'ye kadar bir onay alabilirsiniz. Bu parayı düzenli kullanarak ödemelerinizi düzenli yaparsanız, ilerleyen aylarda 10.000 TL'ye kadar KMH limitinizi artırma imkanınız olacaktır.

Bu kampanya sayesinde bankalar, müşterilerine ekonomik destek sunarak finansal esneklik sağlamayı amaçlamaktadır. Artı para imkanı, banka hesaplarını daha verimli kullanmak isteyen bireyler için cazip bir seçenek sunmaktadır.