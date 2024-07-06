SON DAKİKA: ATM KARTI olanlar için 100.000 TL kredi başladı! 3 Ay ödeme yok!

Maddi ihtiyaçlarınız için büyük fırsat! Akbank, şimdi ATM kartı sahiplerine özel %0 faizli, 3 ay ödemesiz 100.000 TL kredi imkanı sunuyor. Bu avantajlı fırsattan yararlanmak için hemen başvurun ve hayallerinizi ertelemeyin!

Avantajlarını Keşfedin

Akbank, ATM kartı olan müşterilerine özel olarak sunduğu bu kredi ile finansal rahatlık sağlıyor. İşte size sunulan avantajlar:

100.000 TL 'ye kadar kredi imkanı,

'ye kadar kredi imkanı, %0 faiz fırsatı ile ekonomik geri ödeme,

fırsatı ile ekonomik geri ödeme, 3 ay ödemesiz dönem seçeneği ile bütçenizi koruyun.

Başvuru Şartları Neler?

Bu özel kredi fırsatından yararlanmak için bazı temel şartlar bulunuyor:

Akbank müşterisi olmak,

olmak, Geçerli bir ATM kartı sahibi olmak,

sahibi olmak, Kredi değerlendirme sürecinden geçmek.

Nasıl Başvurulur?

Başvuru süreci oldukça basit ve hızlıdır. Akbank şubelerine giderek veya internet bankacılığı üzerinden başvurunuzu tamamlayabilirsiniz. Başvuru için gereken belgeleri hazırladıktan sonra size en yakın şube veya mobil bankacılık üzerinden hızlıca başvurunuzu tamamlayabilirsiniz.

Kredi Kullanımı ve Geri Ödeme

100.000 TL kredi limitiniz onaylandıktan sonra, kullanımınıza hazırdır. Bu parayı istediğiniz gibi kullanabilirsiniz: acil ihtiyaçlarınızı karşılamak, tatil planlarınızı gerçekleştirmek veya evinizde yapmayı planladığınız yenilikleri finanse etmek için ideal bir fırsattır.

Geri ödeme planınızı belirlerken, Akbank size özel olarak 3 ay ödemesiz dönem seçeneği sunar. Böylece kredinizi daha rahat bir şekilde yönetebilir ve bütçenizi koruyabilirsiniz.