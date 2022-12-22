Son dakika: Asgari ücret açıklandı: 8500 lira...

Türkiye'de milyonlarca çalışanın ve işverenin merakla beklediği 2023 asgari ücret miktarı belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kameralar karşısına geçerek 2023 yılında uygulanacak olan asgari ücret tutarını açıkladı.
Hatırlanacağı gibi, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun gerçekleştirdiği 3 toplantıda sonuca ulaşılamamıştı. Dün akşam saatlerinde Bakan Bilgin ile bir toplantı gerçekleştiren Erdoğan, 2023 asgari ücret zammı ile ilgili bilgi almıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, tarafların ortak bir rakamda uzlaşamadığını belirtirken asgari ücret zammı için son noktayı koydu ve asgari ücret rakamını açıkladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de kameralar karşısına geçerek 2023 yılında uygulanacak asgari ücret miktarını açıkladı. Erdoğan, 2023 yılında geçerli olacak net asgari ücret miktarının 8500 TL olduğunu belirtti.