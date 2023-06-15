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Son dakika… Akbank kredi notu 1300 ve üzerinde olanlara 48.000 TL ödeme yapacak!

Akbank, 48.000 TL tutarında ve 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi kampanyasıyla bireysel müşterilerin taleplerini karşılamak üzere bir kampanya hazırladı.

Son dakika… Akbank kredi notu 1300 ve üzerinde olanlara 48.000 TL ödeme yapacak!
YAŞAM
Yayın Tarihi : 15-06-2023 21:04

Son dakika haberleri! Akbank kredi notu 1300 ve üzerinde olanlara 48.000 TL ödeme yapacak! Akbank, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar için uygun faiz oranlarıyla yeni bir kredi ödeme kampanyası başlattı. Bu kampanyadan faydalanabilmeniz için kredi puanınızın 1300 ve üzeri olması gerekir. 

Akbank, 48.000 TL tutarında ve 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi kampanyasıyla bireysel müşterilerin taleplerini karşılamak üzere bir kampanya hazırladı. Bu kampanyaya 18 yaşından büyük olan tüm vatandaşlar başvuruda bulunarak Akbank üzerinden kredi imkanından faydalanırlar. 

Akbank İhtiyaç Kredisi adı altında verilecek olan bu krediler için TC kimlik numaranızla başvuru yapabilir ve istediğiniz zaman kullanabileceğiniz bir şekilde kredinizi hesabınıza yatırabilirsiniz. Ayrıca, Akbank üzerinden SMS ile de kolaylıkla başvuru yapabilirsiniz. Kampanyaya katılmak isteyen vatandaşlar, "kredi [boşluk] TC kimlik numarası" yazarak bu mesajı 44 25 numarasına göndererek başvurularını gerçekleştirebilirler.

Son dakika… Akbank kredi notu 1300 ve üzerinde olanlara 48.000 TL ödeme yapacak!

Akbank İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılmak isteyen vatandaşların başvuruları, kimlik numaraları üzerinden yapılan sorgulamalar sonucunda kredi notunun 1300 ve üzeri olması gerekir. Kredi notu uygun olan vatandaşlar, kredi başvurusunda bulunabilirler. Akbank, uygun kredi notuna sahip olan vatandaşlar için başvurularını aynı gün içinde değerlendireceğini açıkladı.

Nakit ihtiyacınız olduğunda başvurunuzu gerçekleştirerek bu kampanyalar üzerinden ihtiyaç kredisi alabilirsiniz. Sonuçları 3 dakika içinde alabileceğiniz bu hızlı işlem süreciyle finansal ihtiyaçlarınızı karşılarsınız. 

Akbank Direkt uygulaması ve Akbank'ın SMS kredi servisini kullanarak başvurunuzu gerçekleştirecek olan vatandaşlar için 90 gün ertelemeli İhtiyaç Kredisi imkanı sunulmaktadır. Bu sayede ödemelerinizi daha rahat bir şekilde gerçekleştirebilir ve finansal durumunuzu güvence altına alırsınız. 

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