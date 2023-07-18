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Son dakika: Akbank emeklilere bayram ettirecek haberi verdi! Maaşa ek 10.000 TL veriyor

Emekliler için sağlanan promosyon ödemeleri, bankalar tarafından sunulan bir fırsat olup milyonlarca emekli tarafından merakla bekleniyor.

Son dakika: Akbank emeklilere bayram ettirecek haberi verdi! Maaşa ek 10.000 TL veriyor
Yayın Tarihi : 2023-07-18 13:26

Son dakika: Maaşa ek 10.000 TL veriyor! Akbank emeklilere bayram ettirecek haberi verdi-  Emekliler için sağlanan promosyon ödemeleri, bankalar tarafından sunulan bir fırsat olup milyonlarca emekli tarafından merakla beklenmektedir. Temmuz ayıyla birlikte emekli maaşlarının artmasıyla birlikte bankalar da güncel promosyon rakamlarını duyurmaya başlamıştır. Akbank, Temmuz ayında emeklilere vereceği promosyon ödemelerinde güncelleme yapmıştır. İşte Akbank'ın güncel promosyon tutarları:

  • 0 - 3.499 TL maaş alan emeklilere 4.200 TL
  • 3.500 TL - 7.499 TL maaş alan emeklilere 4.850 TL
  • 7.500 TL - 9.999 TL maaş alan emeklilere 6.250 TL
  • 10.000 TL ve üzeri maaş alan emeklilere 7.000 TL

Ayrıca, SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı emekli maaşlarını 1 Temmuz-31 Temmuz 2023 tarihleri arasında Akbank'a taşıyan ve 3 yıl boyunca bankada kalma taahhüdü veren emeklilere 7.000 TL'ye kadar promosyon ödemesi yapılmaktadır. Bu kampanya kapsamında, ayrıca aktif Akbank bireysel kredi kartı olmayan veya ilk kez Access veya Winx başvurusu yaparak onaylanan kart sahiplerine 12 ay boyunca en az 2500 TL harcama yapma şartıyla toplamda 10.000 TL'ye varan ödül fırsatı ve 3.000 TL chip para sunuluyor. 

Maaşını Akbank'a taşımak ve promosyon başvurusunda bulunmak isteyen emekliler, şubeye gitmeden Akbank mobil, internet veya müşteri iletişim merkezi aracılığıyla kolay bir şekilde başvuruda bulunabilirler. Promosyon ödemeleriyle ilgili daha fazla bilgiye ulaşmak isteyen müşteriler, Akbank'ın resmi internet sitesinden detayları öğrenebilirler.

Akbank'ın yeni promosyon ödemeleri, emeklilere ekonomik açıdan destek sağlama ve maaşlarını taşıyanlara çeşitli avantajlar sunma amacı taşımaktadır. Bu ödemeler, emeklilerin mali durumunu güçlendirirken, Akbank'ın müşteri odaklı yaklaşımının bir göstergesi olarak ön plana çıkıyor. 

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