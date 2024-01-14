Son dakika! 32000 TL’ye kadar acil para ihtiyacınıza, Hemen ödeme! Denizbank kampanyasını duyurdu

Denizbank kredi kampanyasını açıkladı. 32000 TL’ye kadar nakit para isteyenlere hızlı ve anında destek verecek! 32000 TL’ye kadar ihtiyaç kredisi kampanyası ile birlikte Nakit alacak kişilere hemen aynı gün içinde ödemeler verecek! 32000 TL’ye kadar ihtiyaç kredisi kampanyası dahilinde, Başvuru şartlarına uygun olan kişiler, 32000 TL’ye kadar ihtiyaç kredisi alabileceklerdir.

DENİZBANK KREDİ KAMPANYASI

Denizbank SMS ile kredi alacak kişilere başvuru yapma imkanı sağlayacaktır. Kredi alacak kişilere 32000 TL’ye kadar hemen ödeme verecektir. 32000 TL’ye kadar ihtiyaç kredisi alacak kişiler banka müşterisi olması durumunda kredi için Denizbank mobil uygulamasından destek alacaklardır. Denizbank kredi alacak kişilere, 3 ay ertelemeli olarak ve 36 ay vadeye kadar işlem yapacaktır.