Son dakika! 32000 TL’ye kadar acil para ihtiyacınıza, Hemen ödeme! Denizbank kampanyasını duyurdu

Son dakika! 32000 TL’ye kadar acil para ihtiyacınıza, Hemen ödeme! Denizbank kampanyasını duyurdu
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 14-01-2024 15:12

Denizbank kredi kampanyasını açıkladı. 32000 TL’ye kadar nakit para isteyenlere hızlı ve anında destek verecek! 32000 TL’ye kadar ihtiyaç kredisi kampanyası ile birlikte Nakit alacak kişilere hemen aynı gün içinde ödemeler verecek! 32000 TL’ye kadar ihtiyaç kredisi kampanyası dahilinde, Başvuru şartlarına uygun olan kişiler, 32000 TL’ye kadar ihtiyaç kredisi alabileceklerdir.

DENİZBANK KREDİ KAMPANYASI

Denizbank SMS ile kredi alacak kişilere başvuru yapma imkanı sağlayacaktır. Kredi alacak kişilere 32000 TL’ye kadar hemen ödeme verecektir. 32000 TL’ye kadar ihtiyaç kredisi alacak kişiler banka müşterisi olması durumunda kredi için Denizbank mobil uygulamasından destek alacaklardır. Denizbank kredi alacak kişilere, 3 ay ertelemeli olarak ve 36 ay vadeye kadar işlem yapacaktır.

Denizbank kredi başvurusu için SMS atacak olan kişilere Kredim TC Kimlik ve 3280 numarasına mesaj atabilirsiniz. Denizbank kredi başvurusu yapacak olan kişiler, 3280 numarasına attıkları mesaj sonrasında hemen sonucu öğrenebileceklerdir. Denizbank kredi onayı alırsanız, başvurunuzu hemen hesaba atabileceksiniz. Denizbank kredi başvurusu, yapacak olan kişiler, Denizbank kredi işlemleri için banka şubelerine de gidebileceklerdir. Denizbank ihtiyaç kredisi başvurusu onay alan kişiler kredi notuna göre faiz oranlarından yararlanacaklar ve bu bankadan diledikleri zaman kredi alacaklardır. Denizbank ihtiyaç kredisi kampanyası dahilinde şartlara uygun olan kişiler, ayrıca borç kapatma kredisi kampanyasına katılabilirler ve bu kredilerden de yararlanabilirler.

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