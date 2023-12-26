Son dakika: 1.49 faizlerle kredi 3 kamu bankasında başladı

Son dakika: 1.49 faizlerle kredi 3 kamu bankasında başladı
YAŞAM
Yayın Tarihi : 26-12-2023 12:33

Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank, ev sahibi olma hayali kuran vatandaşları sevindirecek bir konut kredisi kampanyasını başlatıyor. Bu kampanya, düşük faiz oranları, uzun vadeli ödeme seçenekleri ve ödeme erteleme avantajları ile dikkat çekiyor. Özellikle ekonomik zorluklar yaşanan dönemde, ev sahibi olmayı hayal eden pek çok kişi için önemli bir fırsat sunuyor.

Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank, işbirliği içinde düzenledikleri konut kredisi kampanyasıyla vatandaşlara cazip fırsatlar sunuyor. %1,49 faiz oranıyla sunulan konut kredisi, özellikle faiz oranlarındaki genel yükselişe rağmen dikkat çekiyor. 15 yıl vadeli bu kredi seçeneği, ev sahibi olmak isteyenlere uzun vadeli bir ödeme planı imkanı sağlıyor. Güncel faiz oranlarına göre değerlendirildiğinde, Vakıfbank %3,59, Halkbank %3,9 ve Ziraat Bankası %3,55 oranında faiz uyguluyor.

500 bin TL konut kredisi kullanan bir vatandaşın aylık ödeme tutarları ise Vakıfbank için 12.592,80 TL, Halkbank için 13.250 TL ve Ziraat Bankası için 12.868,75 TL olarak belirlenmiştir. Bu düşük faizli konut kredisi kampanyası, bireylerin bütçelerine uygun ödeme planları oluşturarak ev sahibi olmalarını kolaylaştırmayı amaçlıyor.

Kamu bankalarının düzenlediği bu konut kredisi kampanyası, özellikle dar gelirli haneler için umut ışığı olabilir. %1,49 faiz oranıyla ev sahibi olma fırsatı, ekonomik sıkıntı içindeki vatandaşların yüzünü güldürebilir. Kampanyanın, 2024 yılı içinde TBMM gündemine girmesi bekleniyor ve resmi duyuru Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılacak. Bu adımın, ev sahibi olma hayali kuran pek çok vatandaş için önemli bir destek olduğu düşünülüyor.

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