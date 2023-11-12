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Son dakika: 13 Kasım sigara fiyatlarına tekrar zam geldi! Yeni fiyat listesi tiryakileri şoke etti

JTİ, BAT, Philip Morris ve Imperial Tobacco'nun ardından, Türkiye'de sigara piyasasında önemli bir paya sahip olan TT sigara grubuna da zam yapıldı.

Son dakika: 13 Kasım sigara fiyatlarına tekrar zam geldi! Yeni fiyat listesi tiryakileri şoke etti
YAŞAM
Yayın Tarihi : 12-11-2023 16:29

Yeni zamlarla birlikte, sigaraların fiyatları artış göstererek en ucuz sigara 42 TL, en pahalı sigara ise 53 TL olarak belirlendi. Bu fiyatlar, 13 Kasım tarihinden itibaren geçerli olacak. Bu zamla birlikte, piyasada zam görmeyen sigara grubu kalmamış oldu.

Sigaraya Zam Fırtınası Devam Ediyor

Sigara fiyatlarına gelen zamların ardı arkası kesilmezken, Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamayla son sigara grubuna da zammın geldiğini duyurdu. Dündar'ın paylaşımına göre, TT grubuna yapılan zamla en pahalı sigaranın fiyatı 53 TL'ye, en ucuz sigaranın fiyatı ise 42 TL'ye yükseldi.

Zam Gelmemiş Sigara Grubu Kalmadı

Erol Dündar'ın açıklamalarına göre, bu son zamla beraber Türkiye'deki tüm sigara gruplarına zam uygulanmış oldu. Bu durum, sigara tüketicileri için ekonomik bir yük oluşturuyor ve piyasadaki fiyat dengelerini değiştiriyor. Sigara fiyatlarındaki bu artışın, tüketim alışkanlıklarını ve pazar dinamiklerini nasıl etkileyeceği merak konusu.

Tüketicilere Yansıyan Etki

Sigara fiyatlarındaki bu artışın, tüketiciler üzerindeki ekonomik etkisi önemli. Fiyat artışları, bazı tüketicilerin sigara tüketimini azaltmasına veya farklı markalara yönelmesine sebep olabilir. Ayrıca, bu zamların genel tütün ve sigara pazarı üzerindeki uzun vadeli etkileri de dikkatle takip edilmekte.

Türkiye'de sigara piyasasında gerçekleşen bu son fiyat artışı, hem tüketiciler hem de piyasa için önemli bir değişiklik oluşturuyor. Sigara tüketim alışkanlıklarının ve piyasa dinamiklerinin bu zamlardan nasıl etkileneceği, önümüzdeki dönemde gözlemlenecek önemli bir konu olarak karşımıza çıkıyor.

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