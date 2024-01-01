Son dakika: 0.98 faizli kredi verilecek mi?

%0.98 faiz oranlarıyla sunulan bu avantajlı kredi fırsatı, vatandaşlara düşük maliyetli nakit sağlama imkanı sunuyor. Kamu bankaları tarafından başlatılan bu kampanya, özellikle düzenli ödemeler yapan bireysel müşterilere ve emeklilere öncelik tanıyor.

Kampanya kapsamında, 2024 yılı Ocak ayı bitmeden başvuruların alınacağı vurgulanıyor. Kamu bankaları aracılığıyla gerçekleştirilecek başvurularda, daha önce kredi kullanmış ve düzenli ödemelerini sürdüren bireyler ile emeklilere öncelik verilecek. Bu fırsattan yararlanmak isteyen vatandaşlar, 10.000 TL'ye kadar olan kredilere düşük faiz oranları ve 24 ay vadeli seçeneklerle başvurabilecekler. Ayrıca, ilk taksit ödemesini 90 gün erteleyebilme imkanı da sunulacak.

İhtiyaç kredisi başvuruları sadece internet üzerinden alınacak ve onay alındığında başvuru sahiplerine hemen bilgi verilecektir. Bu sayede, başvuru sahipleri hızlı bir şekilde nakit ihtiyaçlarını karşılayabilecekler. Kamu bankaları aracılığıyla kredi kullanacak olan kişilerin uzun süre aynı iş yerinde sigortalı olarak çalışmış olmaları veya emekli olmaları, aynı zamanda emekli maaşı müşterisi olmaları durumunda işlemlerinin gerçekleştirileceği vurgulanıyor.