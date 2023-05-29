Son 2 gün olarak belirlendi! Sizlerde emekli maaşı alıyorsanız bu tarihe dikkat edin!

Sizlerde emekli maaşı alıyorsanız bu tarihe dikkat edin! Son 2 gün olarak belirlendi- Akbank, emekli müşterilerine yönelik yeni bir promosyon kampanyası başlatarak dikkatleri üzerine çekiyor. Bu kampanya kapsamında, emekli maaşını Akbank'a taşıyan ve belirli bir süre boyunca bankada kalma taahhüdü veren müşterilere çeşitli ödeme tutarları sunulmaktadır. Bu promosyon kampanyası, bankalar arasında en yüksek ödeme tutarlarından birini sunmasıyla öne çıkmaktadır.

Akbank'ın emekli promosyonu kampanyasından faydalanmak isteyen müşteriler için bazı şartlar bulunmaktadır. İlk olarak, müşterilerin emekli maaşını Akbank'a taşıması gerekmektedir. Bununla birlikte, üç sene boyunca Akbank'ta kalma taahhüdü vermek de gerekmektedir. Bu şartları yerine getiren müşterilere, emekli maaşlarına bağlı olarak belirli ödeme tutarları sunulmaktadır.

Promosyon tutarları, emekli maaşının belirli aralıklarda olmasına bağlı olarak değişmektedir. Örneğin, 3.500 TL'ye kadar emekli maaşı alanlara 4.200 TL ödeme yapılırken, 3.500 TL ile 7.500 TL arasında emekli maaşı alanlara 4.850 TL ödeme yapılmaktadır. 7.500 TL ile 10.000 TL arasında emekli maaşı alanlara 6.250 TL, ve 10.000 TL üzeri emekli maaşı alanlara 7.000 TL ödeme sunulmaktadır.

Bunun yanı sıra, Akbank emekli müşterilere kredi kartı başvurusu yapmaları durumunda ek bir avantaj sunmaktadır. Müşteriler, bir sene boyunca 1.000 TL harcama taahhüdü verirse, 1.500 TL ek chip-para ödemesi de almaktadırlar.

Emekli maaşını Akbank'a taşıtmak isteyen müşteriler, bu işlemi e-Devlet sistemi üzerinden veya Akbank şubeleri aracılığıyla gerçekleştirebilirler. Ancak, promosyon kampanyasından faydalanmak için son başvuru tarihi 31 Mayıs olarak belirlenmiştir. Müşteriler, ilk tam maaşlarını aldıktan sonra promosyon ödemelerinden yararlanabileceklerdir.

Akbank'ın emekli müşterilere yönelik promosyon kampanyası, diğer bankaların promosyon kampanyalarıyla karşılaştırıldığında en yüksek ödeme tutarlarını sunmaktadır.