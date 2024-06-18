SON 2 GÜN! Kurban Bayramı’na Özel Bankkart Kampanyası: Alışveriş Yap, 750 TL Bankkart Lira Kazan!

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala, T.C. Ziraat Bankası, müşterilerini sevindirecek özel bir kampanya ile karşımızda. 1-20 Haziran 2024 tarihleri arasında geçerli olan bu kampanya kapsamında, Bankkart sahipleri alışveriş yaparak 750 TL'ye kadar Bankkart Lira kazanma fırsatı yakalıyor. Market, giyim, ayakkabı, aksesuar, kafe ve restoran gibi birçok sektörde geçerli olan bu fırsat, bayram alışverişlerini daha avantajlı hale getiriyor.

Bu kampanya ile bayram hazırlıklarınızı yaparken, bütçenizi rahatlatmak mümkün. Bankkart Mobil uygulaması, bankkart.com.tr veya KAZAN750 yazarak 4757’ye SMS göndererek kampanyaya katılabilirsiniz. Kampanyadan faydalanmak için alışverişten önce kayıt yaptırmak gerekiyor. Ayrıca, kampanyadan bir müşteri en fazla 750 TL Bankkart Lira kazanabiliyor.

Kampanya Detayları ve Katılım Şartları

Kampanya 1-20 Haziran 2024 tarihleri arasında geçerli olup, Bankkart Mobil uygulamasından, bankkart.com.tr üzerinden veya KAZAN750 yazarak 4757’ye SMS göndererek kampanyaya katılabilirsiniz. Kampanyaya katılmadan önce yapacağınız alışverişler kampanyaya dahil edilmeyecektir, bu yüzden öncelikle katılımı tamamlamak önemlidir.

Kampanya kapsamında Bankkart anlaşmalı market, giyim, ayakkabı, aksesuar, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerinde Bankkart POS’undan yapılacak 750 TL ve üzeri her alışverişte, 75 TL Bankkart Lira kazanabilirsiniz. Bu kampanyada en fazla kazanılabilecek tutar ise 750 TL ile sınırlıdır. Aynı gün içinde aynı işyerinden yapılan işlemlerden sadece ilki kampanyaya dahil edilir.

Bankkart Liralar kampanya şartlarını yerine getiren müşterilerin kartlarına anında yansıtılmaktadır. Bu liralar, Bankkart anlaşmalı üye işyerlerinde kullanılabileceği gibi Bankkart Prestij ve Bankkart Prestij Plus kredi kartları ile sunulan Katlanan Bankkart Lira özelliği kapsamında da değerlendirilebilir.

Kazanılan Bankkart Liraların Kullanımı

Kampanya süresince kazandığınız Bankkart Liralar, kampanya bitiminde hemen kullanıma açılacaktır. Bu liraları Bankkart anlaşmalı üye işyerlerinde alışverişlerinizde kullanabilirsiniz. Örneğin, bayramda sevdiklerinize hediye almak için kullanabileceğiniz bu liralar, bütçenize katkı sağlayacaktır.

Bankkart Prestij ve Bankkart Prestij Plus kredi kartı kullanıcıları için sunulan Katlanan Bankkart Lira özelliği sayesinde, kazandığınız liraları daha fazla avantaja dönüştürmek mümkün. Bu özellik hakkında detaylı bilgiye bankkart.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz.

Bankkart Başak, Bankkart Business ve Bankkart Ücretsiz ürünleri ile yapılan işlemler kampanyaya dahil edilmemektedir. Ayrıca, kampanyaya sadece asıl kart sahipleri katılabilmektedir. E-ticaret işlemleri de kampanya kapsamında değildir. Nakit çekim, iade ve iptal işlemleri kampanyaya dahil edilmezken, kazandığınız liralar, hesabınıza yansıyacaktır. İade durumunda ise bu liralar geri alınacaktır ve yeterli bakiyeniz yoksa hesap özetinize borç olarak yansıtılacaktır.