Son 11 gün! Bir kereye mahsus olarak 2500 TL ödeme yapılacak

31 Ekim tarihine kadar devam edecek bu özel kampanya, Akbank müşterilerine Axess kredi kartına başvuru yapma fırsatı sunuyor ve bu başvurular onaylandığında 2.500 TL'ye kadar hediye kazanma şansı veriyor. İşte bu heyecan verici kampanyanın detayları:

Kampanya Tarihleri ve Katılım Koşulları

1 Ekim 2023 ile 31 Ekim 2023 tarihleri arasında Axess asıl kredi kartı başvurusu yapacak ve kartları onaylanacak olan Akbank müşterileri kampanyaya katılabilecek. Yani, bu süre zarfında Axess kredi kartı başvurusu yaparak kampanyaya katılmak için bir şansınız var.

Kampanyaya katılmak isteyen Akbank müşterileri, 31 Ekim 2023 tarihine kadar farklı yöntemlerle başvuru yapabilecekler. Başvurularınızı Juzdan, Akbank Mobil uygulaması veya kısa mesaj yoluyla kolayca gerçekleştirebilirsiniz.

Ödül Kazanma Fırsatı

Kampanyanın en heyecan verici kısmı ise ödül kazanma fırsatıdır. 15 Ekim 2023 tarihine kadar market, giyim ve akaryakıt sektörlerinde yapacağınız her bir 1.500 TL ve üzeri alışveriş için 500 TL'lik chip-para kazanma fırsatını elde edeceksiniz. Toplamda ise 2.500 TL'ye kadar chip-para kazanabilirsiniz. Bu, Akbank'ın cömertliği ve müşterilerine sunduğu harika bir avantajdır.

Kampanyaya Katılım Kolaylıkları

Kampanyaya katılmak isteyenler için farklı seçenekler sunulmuş. Juzdan vasıtasıyla kampanyaya katılmak isteyenler için, harcamadan önce "Hemen Katıl" butonuna tıklamak yeterli olacak. Bu basit adım ile kampanyaya hızlıca katılabilir ve ödül kazanma şansını elde edebilirsiniz.

Kısa mesaj ile kampanyaya katılım sağlamak da oldukça kolay. İlk alışverişten önce Akbank'ın sistemine kayıtlı olan cep telefonu numaranızdan "ODUL" yazarak 4566'ya kısa mesaj göndermek gerekecek. Kampanyaya katılım, Akbank'ın kayıt onayı aldıktan sonra gerçekleşecek. Bu, herkesin kolayca katılabileceği bir yöntemdir.

Kapsam Dışında Tutulan İşlemler

Kampanya, bazı işlemleri kapsam dışında tutmaktadır. Kuyum, sigorta, Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) ve vergi harcamaları ile nakit ve nakde yönelik işlemler kampanya kapsamında değildir.

Son Başvuru Tarihi: 31 Ekim 2023

Unutmayın, bu büyük fırsatı kaçırmamak için son başvuru tarihi 31 Ekim 2023'tür. Kampanya, Akbank'ın müşterilerine sunduğu benzersiz bir avantajdır. Harcamalarınızı kazanca dönüştürme fırsatı sunan bu kampanya ile 2.500 TL'ye kadar ödül kazanabilirsiniz.

Daha fazla bilgiye ulaşmak için Akbank'ın resmi internet sitesini ziyaret edebilirsiniz. Bu kampanya, Akbank müşterileri için finansal açıdan cazip bir fırsat sunmaktadır ve son başvuru tarihine kadar başvurunuzu yaparak bu fırsatı kaçırmamalısınız.