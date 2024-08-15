Son 1 Saat! Ziraat Bankası’ndan Akaryakıtta 240 TL Hediye Fırsatı

Ziraat Bankası, müşterilerine yönelik son dakika açıklamasıyla akaryakıt sektöründe geçerli bir kampanya başlattı. Bankkart sahipleri, Petrol Ofisi istasyonlarında yapacakları belirli tutarlardaki harcamalarla 240 TL'ye kadar Bankkart Lira kazanabilecekler. Ancak, kampanyanın sona ermesine sadece 1 saat kaldı!

1 Temmuz-15 Ağustos 2024 tarihleri arasında geçerli olan kampanyaya katılmak için Bankkart Mobil, bankkart.com.tr veya cep telefonundan PO yazıp 4757’ye SMS göndererek başvuru yapılabiliyor. Kampanyadan faydalanmak isteyen müşteriler, farklı günlerde ve tek seferde yapacakları 750 TL ve üzeri 4. akaryakıt veya otogaz alışverişiyle 240 TL Bankkart Lira kazanma şansı elde ediyor.

Kazanılan Bankkart Liralar 22 Ağustos 2024 tarihinde yüklenecek ve 22 Eylül 2024'e kadar kullanılabilecek. Bu süre içinde kullanılmayan tutarlar 23 Eylül 2024 tarihinde geri alınacak.