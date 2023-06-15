Son 1 gün! Başvuru yapmayanların banka hesabındaki tüm para siliniyor!

Başvuru yapmayanların banka hesabındaki tüm para siliniyor! Son 1 gün- Türkiye genelinde büyük bir müşteri kitlesine sahip olan Ziraat Bankası, önemli bir açıklama yaparak dikkatleri üzerine çekti. Banka, müşterilerinin hesaplarında bulunan bakiyelerin zaman aşımına uğrayabileceğini ve bu durumda paranın geri alınamayacağını duyurdu.

Her yıl düzenli olarak birçok kişinin bankalarda bulunan mevduat hesapları siliniyor. Bu durumu sonradan fark eden müşteriler ise hesaplarında bulunan parayı geri alamıyorlar. Uzun süre boyunca işlem yapılmayan ve atıl durumda bekletilen bakiyeler zaman aşımına uğrayarak Tasarruf Mevduat Sigorta Fonu'na (TMSF) devrediliyor. Ziraat Bankası, kendi müşterileri olan ve uzun süredir hesaplarını hiç kullanmayan kişiler için bir liste yayımladı. Bu listede yer alan kişiler, 15 Haziran 2023 tarihine kadar herhangi bir önlem almazlarsa hesaplarında bulunan paranın tamamının sıfırlanacağı uyarısını aldı. Bu tarihten sonra fark edenler için ise geri dönüş mümkün olmayacak. Hesap bakiyeleri TMSF'ye devredildiğinde, kişiler paralarını geri alma imkanına sahip olmayacaklar. Ziraat Bankası'nın zaman aşımı konusundaki açıklaması, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 62. maddesi gereğince yapıldı. Bankalar nezdindeki mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklardan hak sahibinin son talebi, işlemi veya yazılı talimat tarihinden itibaren on yıl içinde aranmayanların zaman aşımına tabi olduğu belirtildi.

Bu karar, 01.11.2006 tarihinde ve 26333 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Zaman aşımına uğrayan hesapların ilgili banka tarafından emanet ve alacakların listesi Şubat ayından itibaren resmi internet sitesinde ilan edildi.

Eğer siz de zaman aşımına uğramış bir hesaba sahipseniz, 15 Haziran 2023 tarihine kadar banka şubesine kimlik belgenizle başvurmanız gerekmektedir. Başvurunuzun ardından hesabınızdaki para miktarı size iade edilecektir. Banka hesaplarını düzenli olarak kontrol etmek ve bu gibi durumları önlemek için müşterilere çağrıda bulundu. Bankacılık sektöründe müşterilerin zaman zaman karşılaştığı önemli bir konu olan "zaman aşımı", banka hesaplarıyla ilgili bazı durumları kapsayan bir süreçtir. Bu süreçte, belli bir süre boyunca hesaplarda herhangi bir işlem yapılmazsa veya müşteri tarafından talep edilmezse, bakiyeler zaman aşımına uğrayarak Tasarruf Mevduat Sigorta Fonu'na (TMSF) devredilir.

Zaman aşımı durumu, banka müşterilerinin hesaplarını düzenli olarak takip etmesi ve gerekli önlemleri alması gereken bir konudur. Bankalar, müşterilerin hesaplarında bulunan mevduat, katılım fonu, emanet ve alacakları, hak sahibinin en son talebi, işlemi veya yazılı talimatı tarihinden itibaren belirli bir süre boyunca aramazsa zaman aşımı uygulanır.

Bankaların zaman aşımı süresi, ülkeden ülkeye ve yerel düzenlemelere bağlı olarak değişebilmektedir. Türkiye'de ise 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 62. maddesi, bankalar nezdindeki hesaplardaki zaman aşımı süresini düzenlemektedir. Kanuna göre, hak sahibinin en son talebi, işlemi veya yazılı talimatı tarihinden itibaren on yıl içinde aranmayan hesaplar zaman aşımına uğramaktadır.

Zaman aşımı durumunda hesaplardaki bakiyeler, Tasarruf Mevduat Sigorta Fonu'na devredilmekte ve hak sahibi bu paraları geri alamamaktadır. Bu nedenle, müşterilerin banka hesaplarını düzenli olarak kontrol etmeleri, atıl durumda bekletilen bakiyeleri fark etmeleri ve zaman aşımına uğramadan önce gerekli işlemleri yapmaları önemlidir.