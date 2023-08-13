ŞOK marketten bugüne özel dumur eden indirim! Peş peşe fiyatlar çakıldı! Vatandaş kuyruğa girdi!

Peş peşe fiyatlar çakıldı! Vatandaş kuyruğa girdi! ŞOK marketten bugüne özel dumur eden indirim- Ülkemizdeki vatandaşlar, sürekli olarak artan market fiyatlarıyla boğuşmaktadır ve bu durum aylık giderlerini ciddi şekilde artırmaktadır. Ancak, bu zorlu dönemde zincir marketler vatandaşların yanında olarak Ağustos ayına özel kampanyalar düzenlemeye başladılar. ŞOK marketleri, Türkiye'nin en popüler zincir marketlerinden biri olarak, bu yeni dönemde müşterilere özel avantajlar sunarak destek oluyor.

ŞOK Marketlerinden Yepyeni Bir Kampanya!

Gelirlerin azaldığı ve harcamaların arttığı bir dönemde, ŞOK marketleri 25 TL ve üzeri harcama yapan müşterilere özel büyük bir indirim kampanyası başlattı. Bu kampanya ile müşteriler, kasanın arkasındaki ürünlerde yarı yarıya varan indirim fırsatından yararlanabilecekler. Üstelik hafta sonlarına özel olarak yayınlanan katalogda sunulan indirimler de tüm müşterilere açık olacak. Cumartesi ve pazar günlerinde geçerli olacak bu kampanya ile birlikte, 25 TL ve üzeri alışveriş yapan kişiler ekstra indirim avantajı kazanacaklar.

Müşterilere Özel İndirimlerle Dolu Katalog

ŞOK marketleri her ay düzenli olarak, 25 TL ve üzeri alışveriş yapan müşterilere yönelik birbirinden cazip indirimler sunmaktadır. İşte bu kampanya kapsamında müşterilerin faydalanabileceği bazı örnek ürünler:

Peros Yumuşatıcı Çeşitleri 960 Ml - 28 TL

İçim Tam Yağlı Süzme Peynir 500 Gr - 45 TL

Blade ve Emotion Deodorant 200 Ml Çeşitleri - 50 TL

Duru Sıvı Sabun Çeşitleri 1 Lt - 30 TL

Sleepy Extra Islak Havlu 3x70 Adet - 33 TL

Sofia Premium Aloe Vera Tuvalet Kağıdı 12''li - 62 TL

Ülker Rulokat 170 Gr - 17 TL

Lio Kokteyl Yeşil Zeytin (121-160) 400 Gr - 24 TL

Finish Tablet Çeşitleri - 80 TL

Cif Zemin Uzmanı Yüzey Temizleyici Çeşitleri 895 Ml - 29 TL

Harcamalarınızı Kontrol Altına Alın!

Bu kampanya, vatandaşların aylık bütçelerini korumalarına yardımcı olmayı amaçlayarak, ŞOK marketlerin müşteri memnuniyetine verdiği önemi bir kez daha ortaya koyuyor. ŞOK'un düzenlediği bu tür kampanyalar, müşterilere kaliteli ürünleri daha ekonomik fiyatlarla alma fırsatı sunarken, aynı zamanda zorlu ekonomik koşullarda da yanlarında olduklarını gösteriyor.