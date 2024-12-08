Six Senses Kocataş Mansions Istanbul’da Gül Erçetingöz ve Roger Kai ile Noel Büyüsü

Six Senses Kocataş Mansions Istanbul, Sarıyer’in büyüleyici atmosferinde misafirlerine unutulmaz bir Noel deneyimi sundu. Gül Erçetingöz ve Roger Kai’nin ev sahipliğinde gerçekleşen Christmas Tree Lighting etkinliği, ışıltılı bir ortamda düzenlenerek konuklarına Noel ruhunu doyasıya yaşattı.

Ayşe Kucuroğlu, Moshe Aelyon, Ebru Erke, Yelda İpekli, Eda Güzelcik, Melda Gürsoy Serhan Sokulgan, Zeynep Mansur, Esra Inceefe, Ece Kıral, Gülşen Şener, Osman Gürsoy, İlksen Utlu, Duygu Aydeniz, Arzu Kunt, Serhat Kayapınar, Cemal Günbaş, Melek İçmeli, Hale Güneyi, Aypen Telci, Zeynep Toker, Gürkan Kaçmaz, Özgür Özyurt ve Aysun Kaba gibi birçok seçkin ismin katıldığı bu özel davet, soğuk bir kış akşamına sıcak bir dokunuş kattı.





Geleneksel Noel ikramları arasında marshmallow, sucuk ekmek ve sıcak şarap gibi lezzetler sunularak konuklara enfes bir tat deneyimi yaşatıldı. Etkinliğin en dikkat çekici unsurlarından biri ise otelde kurulan Noel temalı iglolar oldu. Özenle dekore edilen bu büyüleyici iglolar, Sarıyer’in eşsiz manzarası eşliğinde misafirlere unutulmaz bir kış masalı yaşattı.

Yılbaşı ağacının ışıklarının coşkuyla yakıldığı etkinlik, görkemli dekorasyonu ve sıcak atmosferiyle davetlilere eşsiz bir deneyim sundu. Etkinlikte bir konuşma yapan Six Senses Kocataş Mansions Istanbul Genel Müdürü Roger Kai, otelin misafirperverlik anlayışı ve Noel ruhunu yansıtan özel konseptleri hakkında bilgi verdi. Bu Noel ruhuyla dolu akşam, dostluk ve paylaşım duygularını pekiştirerek misafirlerin hafızasında unutulmaz bir yer edindi.

Six Senses Kocataş Mansions Istanbul, geleneksel lezzetleri modern dokunuşlarla harmanladığı bu etkinlikle, yalnızca bir otel değil, aynı zamanda benzersiz deneyimlerin merkezi olduğunu bir kez daha kanıtladı.



Davetten görüntüler:





