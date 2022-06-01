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Gecce Magazin Haberleri

Sinem Ünsal trafik kazası geçirdi!

Fox'un yeni dizisi Gizli Saklı ile ekranlara dönmeye hazırlanan Sinem Ünsal ve uygulayıcı yapımcı Nisan Ceren trafik kazası geçirdi.

Sinem Ünsal trafik kazası geçirdi!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 01-06-2022 13:01

Demet Akbağ’ın Aydınlıkevler tiyatro oyununun İzmir turnesi dönüşü yaşanan trafik kazası ekibi korkuttu.

Oyun sonrası Sinem Ünsal ve oyunun uygulayıcı yapımcısı Nisan Ceren işleri olduğu için gece İstanbul’a dönmek için yola çıktı. Gebze yolunda Ünsal ve Ceren’in seyahat ettiği aracın şoförü direksiyon hakimiyetini kaybetti, araç bariyerlere çarptı.

Kaza sonrası apar topar hastaneye kaldırılan Sinem Ünsal’ın sağlık durumunun iyi olduğu, vücudunda yara ve morluklar olan oyuncunun evine geçtiği öğrenildi. Nisan Ceren’in ise kontrol amaçlı olarak bu geceyi hastanede geçireceği öğrenildi.

 

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