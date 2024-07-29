Sinead O'Connor'ın Ölüm Nedeni Açıklandı: KOAH ve Astım

İrlandalı ünlü şarkıcı ve aktivist Sinead O'Connor'ın ölüm nedeni, bir yıl sonra netleşti. 26 Temmuz 2023'te 56 yaşında hayatını kaybeden O'Connor'ın ölümü, başlangıçta doğal nedenlerden kaynaklandığı belirtilmişti. Ancak Irish Independent'ın aktardığı bilgilere göre, O'Connor'ın ölümüne kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) ve bronşiyal astım neden oldu.

O'Connor'ın ilk eşi ve yakın arkadaşı John Reynolds, ölüm belgesini Londra'da tescil ettirdi. Ünlü sanatçının ölümü üzerine İrlanda'nın eski başbakanı Leo Varadkar ve birçok kişi taziye mesajları paylaşmıştı. O'Connor'ın ölümünden kısa bir süre önce, 17 yaşındaki oğlu Shane'in kaybolup hayatını kaybettiği de basına yansımıştı.