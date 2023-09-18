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Sinan Akçıl, Kızılcık Şerbeti oyuncusu Müjde Uzman hakkında konuştu

Show TV ekranlarında yayınlanan Kızılcık Şerbeti adlı dizide Alev karakterine hayat veren Müjde Uzman hakkında Sinan Akçıl'dan son dakika açıklaması geldi.

Sinan Akçıl, Kızılcık Şerbeti oyuncusu Müjde Uzman hakkında konuştu
YAŞAM
Yayın Tarihi : 18-09-2023 14:20

Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl ile Müjde Uzman sevgili mi sorusu geçtiğimiz günlerde Kızılcık Şerbeti dizisinde Alev karakterine hayat veren Müjde Uzman'ın yaptığı sosyal medya paylaşımı ile gündeme gelmişti. Müjde Uzman hakkında Sinan Akçıl'dan açıklama geldi.

Sinan Akçıl, Müjde Uzman ile yeniden görüşmeye başladıklarını ancak ilişkilerine henüz bir isim koymadıklarını söyledi.

"Eskiden çapkın bir Kazanova'ydım"

Müjde Uzman ile yeniden görüşmeye başladıklarını söyleyen ancak ilişkilerine bir isim koymayan Sinan Akçıl, "Daha önce daha çapkın bir Kazanova hayatım vardı. Özellikle evlendikten sonra birkaç yıldır daha durgun yaşıyorum. Düşünce olarak daha muhafazakârım. Evet, görüşüyoruz. Onu çok sık görüyorum. Çok saygı duyduğum bir insan. Çok çalışkan, herkese saygısı olan çok iyi bir karakter.

Bizi sık sık birlikte göreceksiniz ama programda adını koyamıyorum. 5-6 yıl önce travmatik bir şey yaşadık ve şimdi bilincimiz yerinde. Menajerimin düğününde tanıştık, o zaman konuştuk. Sonra konserime geldi. Şimdi sohbet halindeyiz." dedi.

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