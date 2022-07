Sıla'dan sahnede punk esintisi!

Uzun zaman sonra konserlerin yeniden başladığı Parkorman'da Cityfest açılışını Sıla Gençoğlu ile yaptı. Sıla bir çok sanatçı ve grubun sahneye çıktığı renkli festival için bu kez sahne tarzını değiştirerek punk havası estirdi. Siyah üzerine parlak zincir detaylarla süslü kostümüyle dikkat çeken Sıla hem göze hem kulağa hitap etti.

Yeni albüm sonrası başladığı Ege turuna devam eden Sıla, uzun zaman sonra İstanbullu seyirciyle buluşmuş oldu. Bir hayranının isteği üzerine "Size söylemeyeceğim de kime söyleyeceğim kardeşim" diyerek 'Dağınık Yatak' şarkısını alkışlarla seslendiren Sıla, 1998 yılında İstanbul'a geldiğinde yazdığı ilk şarkısı olduğunu söyledi.

Festivalin ilk günü Sıla'nın öncesinde Burak Akyol, Cem Pilevneli, The Away Days ve Can Bonomo sahneye çıktı.