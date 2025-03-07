Sıla’dan 8 Mart’a özel şarkı: ‘Özgürlük’

Sıla’dan 8 Mart’a özel şarkı: ‘Özgürlük’
KÜLTÜR-SANAT
Yayın Tarihi : 07-03-2025 16:24

Pop müziğin en güçlü kadın sanatçılarından Sıla Gençoğlu, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle sözlerini daha önce kendisinin yazdığı müziğini Efe Bahadır ile birlikte yaptığı ‘Özgürlük’ şarkısını tüm dijital platformlarda yayınladı. Şarkıya vokalistleri Sibel Gürsoy, Tuba Önal ve Dünya Kızılçay ile kuliste yaptıkları canlı akapella yorumu yaptılar. Sıla o videoyu sosyal medya hesabında paylaştı ve  büyük beğeni topladı.

Kadınlar gününü “Toplumsal eşitsizlikten uzak, sınırların ihlal edilmediği, suçların indirgenmediği, cezaların ihmal edilmediği 8 Mart’ları kutlamayı diliyorum” mesajıyla kutlayan Sıla, İngilizce  ‘Kadınlar Her Şeyi Yapabilir’ yazan tişörtüyle poz verdi.

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