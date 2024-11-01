Sıla Türkoğlu ve Ata Ayyıldız’dan Paris’te aşk dolu kareler!

Kızılcık Şerbeti dizisinde Doğa karakteriyle büyük bir hayran kitlesine ulaşan Sıla Türkoğlu, sevgilisi Ata Ayyıldız ile aşkını gözlerden uzak yaşamayı tercih etse de çiftin Paris tatilinden paylaşımlar sevenlerini mest ediyor. “Aşıklar şehri” olarak bilinen Paris’e giden çift, romantik anlarını sosyal medya hesaplarında paylaşarak hayranlarından büyük ilgi gördü.



Daha önce Instagram hesabından bir paylaşım yaparak aşkını ilan eden Ata Ayyıldız, şimdi ise Paris'te çektikleri yeni bir fotoğraf karesiyle gündemde. Çiftin Paris paylaşımları kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alırken, takipçileri romantik tatillerinde mutluluklar dilemeye devam ediyor. Aşkları doludizgin devam eden Türkoğlu ve Ayyıldız, Paris’in büyülü atmosferinde çekilen fotoğraflarıyla sevenlerini sevindirmeyi sürdürüyor.



