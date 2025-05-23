Sıla Türkoğlu: Ata ile Tanıştığımda Hayatımda Biri Vardı

Sıla Türkoğlu, Ata Ayyıldız ile nasıl tanıştığını ve nişan iddialarına dair gerçekleri ilk kez açıkladı.

Sıla Türkoğlu: Ata ile Tanıştığımda Hayatımda Biri Vardı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 23-05-2025 17:49

Kızılcık Şerbeti dizisinin sevilen oyuncusu Sıla Türkoğlu, katıldığı bir programda özel hayatına dair samimi açıklamalarda bulundu. Ata Ayyıldız ile olan ilişkisini anlatan Türkoğlu, sevgilisiyle ilk tanıştıkları dönemde hayatında başka biri olduğunu itiraf etti.

"Sosyal Medyadan Takip Etmiş Ama Geri Dönmedim"

Bir süredir işletmeci Ata Ayyıldız ile aşk yaşayan Sıla Türkoğlu, “İki sene önce Ata’nın mekanına arkadaş grubumla gittim. Orada tanıştık. Sosyal medyadan takip etmiş ama o dönem başka biriyle birlikteydim, geri dönmedim. Sonra Bodrum’da bir kampa gittim, tesadüfen o da oradaydı. Bir kahve içtik ve başladık” dedi.

"Aile Kavramım Yuva Olmak"

Güzel oyuncu, nişanlandıkları yönündeki haberlere de yanıt verdi. Sosyal medyada yer alan bazı fotoğrafların yanlış yorumlandığını belirterek, "Anne olmak istiyorum ama benim için aile kavramı çocukla değil, birine ait hissetmekle ilgili. Sosyal medyadaki bir kareyle 'nişanlandılar' yazıldı, bunlar doğru değil" ifadelerini kullandı.

Türkoğlu, sevgilisi Ata Ayyıldız’la ailelerinin tanıştığını da belirterek, ilişkilerinin ciddi boyutta ilerlediğini ima etti.

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