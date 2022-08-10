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Gecce Magazin Haberleri

Sıla konserlerini covid nedeniyle erteledi!

Covid testi pozitif çıkan Sıla 3 gün peşpeşe çıkacağı Harbiye Açıkhava konserlerini erteledi. Haberi sosyal medya hesabından paylaşan sanatçı, “Hastalıktan dipçik gibi kalkarım da konserlerimi erteleyecek olmak beni gerçekten üzdü.” dedi

Sıla konserlerini covid nedeniyle erteledi!
KÜLTÜR-SANAT
Yayın Tarihi : 10-08-2022 14:33

Yeni albüm sonrası temmuzda başladığı yaz konserlerine aralıksız devam eden ünlü şarkıcı Sıla Gençoğlu, covid testinin pozitif çıkması üzerine 10-11-12 Ağustos’taki Harbiye Açıkhava konserlerini 5-6-25 Ekim tarihlerine ertelemek zorunda kaldı. Evde tedavisine devam eden sanatçı hastalığını ve Harbiye konserlerinin ertelendiğini instagram hesabından paylaştığı hikaye gönderisinde şöyle duyurdu. 

“Herkese selamlar, biraz moral bozukluğuyla yazıyorum size. Dün yaptırdığım Covid 19 test sonucum pozitif çıktı. Hastalıktan dipçik gibi kalkarım da Harbiye Açıkhava Tiyatrosu konserlerimizi erteleyecek olmak beni gerçekten üzdü. Üç senelik ayrılığın ardından iple çekiyor, heyecanla bekliyorduk. Kavuşmamız ekim ayına kısmetmiş. Her şerde bir hayır vardır diyerek. Yeni tarihlerimiz 5 Ekim, 6 Ekim ve 25 ekim olacak. Biletlerinizi yeni tarihlerle değiştirebilirsiniz. Kendinize çok dikkat edin, virüs kol geziyor, vakalar tavan. Çok sevgiler.” 

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