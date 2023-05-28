Sigaraya kallavi zam! En ucuzu 40 TL oldu! Zamlı yeni sigara fiyatları vatandaşları tarumar etti!

Zamlı yeni sigara fiyatları vatandaşları tarumar etti! Sigaraya kallavi zam! En ucuzu 40 TL oldu- Bugünün son dakika haberlerine göre, sigara fiyatlarına beklenen zam oranları açıklandı. Bu zam haberleri son günlerde yoğun bir şekilde gündemi meşgul etmekteydi. Sigara içenler ve tütün mamulleriyle ilgilenen herkes, sigaraya ne kadar zam geleceğini merak ediyordu. Bu makalede, sigara zammı detaylarını, fiyatları ve zamın ne zaman geçerli olacağını bulabilirsiniz.

Son Dakika Sigara Zammı Açıklandı

Sonunda beklenen haber geldi ve sigara fiyatlarına zam oranları açıklandı. Sigaraya gelen zamla birlikte, en ucuz sigara bile yüksek bir fiyata ulaşmış durumda. Bu zam haberinin yayılmasıyla birlikte, sigara içenler arasında da büyük bir merak ve endişe oluştu.

Sigara Fiyatlarındaki Zam Detayları

Güncel verilere göre, sigara fiyatlarındaki zam oranları oldukça yüksek. En ucuz sigara bile ciddi bir fiyat artışıyla karşı karşıya kaldı. Bu zam oranları, sigara tiryakileri için maddi anlamda zorlayıcı bir durum yaratabilir.

İşte yeni zamli sigara fiyatları:

Marlbora Edge: 45 TL

Marlbora Edge blu sky: 45 TL

Marlbora Touch: 46 TL

Marlbora: 46 TL

Parliament: 48 TL

Parliament Midnight Blue: 48 TL

Murattı: 45 TL

Murattı Blue: 45 TL

Lark: 45 TL

Chesterfield: 40 TL

LM: 40 TL

Marlbora Roll 50: 36 TL

Sigaraya Zam Ne Zaman Geçerli Olacak?

Zamli sigara fiyatları, 6 Haziran 2023 tarihinden itibaren geçerli olacak. Bu tarihe kadar olan süre içinde, sigara satıcıları zamdan etkilenmemek için ellerindeki stokları değerlendirmek isteyebilir. Dolayısıyla, sigara içenler önümüzdeki haftalarda sigara bulmakta zorluk çekebilirler.