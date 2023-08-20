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Sigara fiyatlarına yeni zam yok artık dedirtti! 21Ağustos 2023 sigara zamlı fiyatları! Kent, Winston, Camel, Pall Mall, Viceroy kaç para?

Sigara kullanıcıları için her geçen gün kötü haberler gelmeye devam ediyor. Temmuz ayında yapılan vergi artışının ardından, sigara fiyatlarında rekor düzeyde zamların uygulandığı biliniyor.

Sigara fiyatlarına yeni zam yok artık dedirtti! 21Ağustos 2023 sigara zamlı fiyatları! Kent, Winston, Camel, Pall Mall, Viceroy kaç para?
YAŞAM
Yayın Tarihi : 20-08-2023 20:20

21Ağustos 2023 sigara zamlı fiyatları! Kent, Winston, Camel, Pall Mall, Viceroy kaç para? Sigara fiyatlarına yeni zam yok artık dedirtti-  Sigara kullanıcıları için her geçen gün kötü haberler gelmeye devam ediyor. Temmuz ayında yapılan vergi artışının ardından, sigara fiyatlarında rekor düzeyde zamların uygulandığı biliniyor. Yılın başından itibaren süregelen bu artışlar, maliyetlerin yükselmesiyle birlikte bir paket sigaranın fiyatını neredeyse 50 TL'ye kadar çıkarmış durumda. En uygun seçeneklerde bile fiyatlar 40 TL'yi aşmış durumda. Tiryakiler ise her gün "Sigara fiyatlarına zam var mı?" sorusunun cevabını arıyor. Bugün de tiryakilere yeni bir kötü haber geldi: Sigara fiyatlarına bir zam daha!

Yeni Zam Haberi Geldi: Sigaraya Ne Kadar Zam Gelecek?

Türkiye'deki tekel bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sigara fiyatlarıyla ilgili çarpıcı açıklamalar yaparak tiryakilere kötü haberleri iletmiş durumda. Dündar, pazartesi gününden itibaren sigara fiyatlarında yeni bir artış olabileceğini ifade etti. Sosyal medyada bu iddiaların ardından hızla yayılan yeni sigara fiyat listesi ise merak konusu oldu. Paket başına 9 TL'lik bir zamın gündemde olduğu belirtiliyor. Üstelik, önemli markaların tamamı bu zam kararına uyduklarını duyurdular. Stat ve Philip Morris gibi ünlü sigara markaları da zam açıklamalarını yaptılar. Bu zam sonrasında birçok sigara markasının fiyatlarında değişiklikler bekleniyor. Marlboro Touch, Parlement, Murat, Lark, Chesterfield, LM gibi markaların fiyatlarına rekor zamların geleceği ifade ediliyor. Peki, yeni fiyat listesi nasıl şekillenecek?

21 Ağustos 2023 Sigara Fiyat Listesi Açıklandı

Tiryakiler, zam sonrası en uygun ve en yüksek sigara fiyatlarını merakla bekliyor. Son dönemde yapılan zamların ardından en ekonomik seçenekler Tekel grubu sigaralarda yer alıyor. En düşük sigara fiyatı bile 40 TL'yi geçmiş durumda. En yüksek fiyatlı sigaralar ise Kent grubunda yer alıyor. Kent Grubu sigaraları, 47 TL'den satılmakta. İşte güncel Tekel sigara fiyatları:

  • Kent D Line Sigara Fiyatı: 43,00 TL
  • Kent D Line Grey Sigara Fiyatı: 43,00 TL
  • Kent D Range Blue Sigara Fiyatı: 43,00 TL
  • Kent D Range Grey Sigara Fiyatı: 43,00 TL
  • Kent D Range Blue Long Sigara Fiyatı: 43,00 TL
  • Kent D Range Grey Long Sigara Fiyatı: 43,00 TL
  • Kent Dark Blue Sigara Fiyatı: 43,00 TL
  • Kent Dark Blue Long Sigara Fiyatı: 43,00 TL
  • Kent Switch Sigara Fiyatı: 43,00 TL
  • Kent Blue Sigara Fiyatı: 45,00 TL
  • Kent Grey Sigara Fiyatı: 45,00 TL
  • Kent White Sigara Fiyatı: 45,00 TL
  • Kent Slims Sigara Fiyatı: 47,00 TL
  • Rothmans Sigara Fiyatı: 41,00 TL
  • Tekel 2000 Sigara Fiyatı: 40,00 TL
  • Tekel 2000 Kırmızı 50 Sigara Fiyatı: 40,00 TL
  • Tekel 2000 Kırmızı 100 Sigara Fiyatı: 65,00 TL
  • Tekel 2001 Sigara Fiyatı: 40,00 TL
  • Viceroy Sigara Fiyatı: 42,00 TL
  • Pall Mall Sigara Fiyatı: 42,00 TL
  • Samsun Sigara Fiyatı: 42,00 TL
  • Maltepe Sigara Fiyatı: 42,00 TL

JTI markasının Ağustos 2023 güncel sigara fiyat listesi ise şu şekildedir:

  • Winston Slender Sigara Fiyatı: 43,00 TL
  • Winston Dark Blue & Deep Blue Sigara Fiyatı: 43,00 TL
  • Winston Sigara Fiyatı: 44,00 TL
  • Winston Slims Sigara Fiyatı: 45,00 TL
  • Winston Xsence Sigara Fiyatı: 46,00 TL
  • Camel Slender Sigara Fiyatı: 41,00 TL
  • Camel Deep Blue Sigara Fiyatı: 41,00 TL
  • Camel Sigara Fiyatı: 43,00 TL
  • Monte Carlo Slender Sigara Fiyatı: 41,00 TL
  • Monte Carlo Sigara Fiyatı: 42,00 TL
  • LD Slims Sigara Fiyatı: 41,00 TL
  • LD Sigara Fiyatı: 42,00 TL
  • Camel Yellow Sigara Fiyatı (100'lük): 75,00 TL

Tüm bu bilgiler ışığında, sigara fiyatlarındaki yeni artışın tiryakiler için daha da zorlayıcı hale geldiği açıkça görülüyor. 20 Ağustos 2023 itibariyle geçerli olacak sigara fiyatlarını göz önünde bulundurarak, tiryakilerin alışkanlıklarında ve tercihlerinde nasıl bir değişiklik olacağını yakından takip edeceğiz.

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