Sigara Fiyatlarına Yeni Zam: Imperial Tobacco Grubundan Artış Duyurusu

Sigara Fiyatlarına Yeni Zam: Imperial Tobacco Grubundan Artış Duyurusu
EKONOMİ
Yayın Tarihi : 08-08-2024 16:27

Sigaraya gelen zamlar hız kesmeden devam ediyor. Son olarak Imperial Tobacco grubu, fiyatlarını artırdı. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından bu artışı duyurdu.

Zamla birlikte Imperial Tobacco grubundaki en ucuz sigara 62 TL, en pahalı sigara ise 77 TL oldu. Philip Morris, JTI, BAT ve TT gruplarının ardından Imperial Tobacco'nun da zam yapması, sigara tiryakilerinin bütçesini etkileyen bir diğer gelişme olarak dikkat çekiyor. Bu artışlar, diğer sigara gruplarındaki zamlarla birlikte sigara fiyatlarının genel olarak yükselmesine neden oluyor.

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