Sigara Fiyatlarına Yeni Zam: En Ucuz Sigara 61 TL'ye Yükseldi!

Sigara Fiyatlarına Yeni Zam: En Ucuz Sigara 61 TL'ye Yükseldi!
EKONOMİ
Yayın Tarihi : 09-07-2024 17:01

ÖTV zammının ardından sigara fiyatlarına bir yenisi daha eklendi. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, British American Tobacco (BAT) grubunun sigaralarına yapılan zamı duyurdu. Yeni düzenleme, 8 Temmuz itibarıyla geçerli olacak şekilde, BAT grubu sigaralarına 5 ile 10 TL arasında zam yapıldığını belirtiyor.

ÖTV Zammının Etkisi

3 Temmuz'da kesinleşen ÖTV zammı sonrası, sigara üreticileri peş peşe zam haberlerini kamuoyuna duyurmaya başladılar. Philip Morris ve JTI'nin ardından şimdi de BAT grubu, sigara fiyatlarına zam yaptı.

En Ucuz Sigara 61 TL Oldu

Yapılan son zam ile birlikte, BAT grubuna ait en ucuz sigaranın fiyatı 61 TL'ye yükseldi. Bu zam, tütün mamulleri piyasasında fiyatların nasıl şekilleneceği konusunda da dikkat çekiyor.

TBYD Başkanı Erol Dündar'ın Açıklamaları

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sigara fiyatlarına yapılan bu yeni zamların piyasayı nasıl etkileyeceğini değerlendirdi. Tüketicilerin, sigara satın alma tercihlerini bu yeni fiyat düzenlemeleri doğrultusunda gözden geçirmesi gerektiğini vurguladı.

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