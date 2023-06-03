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Sigara fiyatlarına etiket ayyuka çıktı! Parliament, Marlboro, Muratti, KENT, L&M, Winston, Kent ve Camel liste fiyatları değişti

Gelecek günlerde sigara fiyatlarına 5 ila 10 TL arasında bir zam yapılması kesin olarak açıklanmasa da, bu zam oranlarının fiyatlara yansıması büyük ihtimalle beklenmektedir.

Sigara fiyatlarına etiket ayyuka çıktı! Parliament, Marlboro, Muratti, KENT, L&M, Winston, Kent ve Camel liste fiyatları değişti
YAŞAM
Yayın Tarihi : 03-06-2023 13:13

Parliament, Marlboro, Muratti, KENT, L&M, Winston, Kent ve Camel liste fiyatları değişti! Sigara fiyatlarına etiket ayyuka çıktı-  Türkiye'de sigara kullanıcılarının sayısı oldukça fazladır ve sigara fiyatları sürekli olarak zamlanmaktadır. Bugüne kadar beklenmedik zam oranlarıyla fiyatları yükselen sigaraların, yeni zamlarla daha da lüks bir ürün haline geleceği belirtilmektedir. Peki, sigara fiyatlarına gelecek olan yeni zamlarla birlikte ne kadar artış yaşanacak?

Sigara fiyatları, sigara tiryakilerini üzecek bir haberle bir kez daha gündeme geldi. Fiyatları daha önce birçok kez zamlanan sigaraların, bu zam oranlarıyla yetinmeyip yeniden zamlanacağı öğrenildi. Zararlı bir ürün olsa da, maalesef sigara kullanıcıları bu alışkanlıklarından vazgeçememektedir. Bu sebeple, sigara fiyatlarının ne kadar olacağı merak edilmektedir.

İşte güncel sigara fiyatları:

  • Uzun Parliament: 37 TL
  • Kısa Parliament: 37 TL
  • Marlboro White: 35 TL
  • Marlboro Touch Blue: 35 TL
  • Marlboro Edge Sky: 35 TL
  • Marlboro Edge: 34 TL
  • Parliment Aqua Blue Slims: 38 TL
  • Davidoff C Line Blue: 33 TL
  • Winston: 34 TL
  • Winston Selender: 33 TL
  • Parliament: 37 TL
  • Kent: 33 TL
  • Marlboro Edge Blue: 34 TL
  • Camel Yellow Tütün 100 gr: 55 TL
  • Marlboro paket: 36 TL
  • Parliament Midnight Blue: 36 TL

Gelecek günlerde sigara fiyatlarına 5 ila 10 TL arasında bir zam yapılması kesin olarak açıklanmasa da, bu zam oranlarının fiyatlara yansıması büyük ihtimalle beklenmektedir. Sigara kullanıcılarının sigara harcamalarında artış yaşanması ve bu alışkanlığın maliyetinin daha da yükselmesi beklenmektedir.

Sigara fiyatlarındaki bu sürekli artışlar, sigara kullanımının zararlarına rağmen tiryakileri olumsuz etkilemektedir. Sigara alışkanlığından vazgeçmek isteyenler için ise sigarayı bırakma programları ve profesyonel destekler mevcuttur. Sağlık açısından büyük risk taşıyan sigaradan uzak durmak, hem bireyin sağlığını korumak hem de maddi açıdan tasarruf sağlamak açısından önemlidir.

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