Sigara Fiyatlarına Ağustos’ta Yeni Zam: 4-5 TL Arasında Artış Bekleniyor

Sigara Fiyatlarına Ağustos’ta Yeni Zam: 4-5 TL Arasında Artış Bekleniyor
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 31-07-2024 00:35

Sigara Fiyatlarına Ağustos’ta Yeni Zam: 4-5 TL Arasında Artış Bekleniyor

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sigara fiyatlarına ağustos ayında 4 ila 5 TL arasında bir zam yapılacağını duyurdu.

Temmuz ayında sigaraya yapılan zammın 8-9 TL civarında olması gerektiğini belirten Dündar, mevcut zamların yetersiz kaldığını ve bazı grupların daha düşük bir artışa gitmesi nedeniyle diğerlerinin zammı ertelediğini ifade etti.

Geçtiğimiz günlerde Gelir İdaresi Başkanlığı, sigaraya 6.49 TL, benzine 1.84 TL, motorine 1.72 TL ve oto gaza 1.41 TL ÖTV artışı uyguladığını açıklamıştı. Tüketiciler, sigara fiyatlarındaki bu yeni değişiklikleri ve güncellemeleri dikkatle takip ediyor.

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