Sıfır Toyota Corolla Vision 1.5 L 450.710 satılıyor! ÖTV muafiyeti bombası geldi

ÖTV muafiyeti bombası geldi! Sıfır Toyota Corolla Vision 1.5 L 450.710 satılıyor- Toyota marka araçlarda yaşanan indirim fırsatları, sektördeki rekabeti artıran ve tüketiciyi cezbeden önemli detaylardan biridir. Model fiyatlarında gerçekleşen düşüşlerle birlikte sağlanan 400 bin TL'ye varan indirim imkanı, günümüzdeki en önemli gelişmelerden biridir. Bu indirimleri gören araç alıcıları, hemen bu fırsatlardan yararlanmak için acele edeceklerdir.

Özellikle Toyota Corolla model araçlar, ilgi çekmeye ve sektörde popüler hale gelmeye devam etmektedir. Bu araçların gün geçtikçe daha da ilgi çekmesi ve sektörde varlığını sürdürmesi, tüketicileri memnun etmektedir.

Toyota, son günlerde indirim seçeneklerini genişleterek ÖTV indiriminden en çok etkilenen marka araçlar arasında ilk sırada yer almaktadır. Bu markanın araçları, size nitelikli bir hizmeti en cazip fiyatlarla sunmaktadır. Son günlerde araç fiyatlarında önemli düşüşler yaşanmaktadır, bu da müşterilere avantaj sağlamaktadır. 6 bin kilometre sınırlamasıyla birlikte araç fiyatlarında ciddi oranda düşüşler gözlemlenmektedir.

Böylece araç fiyatları her geçen gün düşmekte ve ÖTV indirimiyle birlikte araç almak daha da kolaylaşmaktadır. Bu nedenle tüketiciler, ÖTV indirimlerini takip etmeye başlamışlardır.

İşte 2023 yılında ÖTV indirimiyle birlikte Toyota Corolla modellerinin fiyatları:

Toyota Corolla Vision 123 Beygir 1.5L Benzinli Manuel: 450.710 TL

Toyota Corolla Vision 123 Beygir 1.5L Benzinli Otomatik: 467.135 TL

Toyota Corolla Dream 123 Beygir 1.5L Benzinli Manuel: 490.604 TL

Toyota Corolla Dream 123 Beygir 1.5L Benzinli Otomatik: 497.124 TL

Toyota Corolla Flame 123 Beygir 1.5L Benzinli Otomatik: 534.863 TL

Toyota Corolla Flame X-Pack 123 Beygir 1.5L Benzinli Otomatik: 560.420 TL

Toyota Corolla Passion X-Pack 123 Beygir 1.5L Benzinli Otomatik: 595.626 TL

Bu fiyatlar, ÖTV indiriminden yararlanılarak belirlenen fiyatlardır. ÖTV'siz fiyatlar, tüketicilere daha uygun seçenekler sunmaktadır. Toyota Corolla modelleri, farklı donanım ve şanzıman seçenekleriyle müşterilere hitap etmektedir.