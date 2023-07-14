Advert

Sıfır Toyota Corolla Vision 1.5 L 450.710 satılıyor! ÖTV muafiyeti bombası geldi

 Toyota marka araçlarda yaşanan indirim fırsatları, sektördeki rekabeti artıran ve tüketiciyi cezbeden önemli detaylardan biridir.

Sıfır Toyota Corolla Vision 1.5 L 450.710 satılıyor! ÖTV muafiyeti bombası geldi
Yayın Tarihi : 2023-07-14 11:53

ÖTV muafiyeti bombası geldi! Sıfır Toyota Corolla Vision 1.5 L 450.710 satılıyor-  Toyota marka araçlarda yaşanan indirim fırsatları, sektördeki rekabeti artıran ve tüketiciyi cezbeden önemli detaylardan biridir. Model fiyatlarında gerçekleşen düşüşlerle birlikte sağlanan 400 bin TL'ye varan indirim imkanı, günümüzdeki en önemli gelişmelerden biridir. Bu indirimleri gören araç alıcıları, hemen bu fırsatlardan yararlanmak için acele edeceklerdir.

Özellikle Toyota Corolla model araçlar, ilgi çekmeye ve sektörde popüler hale gelmeye devam etmektedir. Bu araçların gün geçtikçe daha da ilgi çekmesi ve sektörde varlığını sürdürmesi, tüketicileri memnun etmektedir.

Toyota, son günlerde indirim seçeneklerini genişleterek ÖTV indiriminden en çok etkilenen marka araçlar arasında ilk sırada yer almaktadır. Bu markanın araçları, size nitelikli bir hizmeti en cazip fiyatlarla sunmaktadır. Son günlerde araç fiyatlarında önemli düşüşler yaşanmaktadır, bu da müşterilere avantaj sağlamaktadır. 6 bin kilometre sınırlamasıyla birlikte araç fiyatlarında ciddi oranda düşüşler gözlemlenmektedir.

Böylece araç fiyatları her geçen gün düşmekte ve ÖTV indirimiyle birlikte araç almak daha da kolaylaşmaktadır. Bu nedenle tüketiciler, ÖTV indirimlerini takip etmeye başlamışlardır.

İşte 2023 yılında ÖTV indirimiyle birlikte Toyota Corolla modellerinin fiyatları:

  • Toyota Corolla Vision 123 Beygir 1.5L Benzinli Manuel: 450.710 TL
  • Toyota Corolla Vision 123 Beygir 1.5L Benzinli Otomatik: 467.135 TL
  • Toyota Corolla Dream 123 Beygir 1.5L Benzinli Manuel: 490.604 TL
  • Toyota Corolla Dream 123 Beygir 1.5L Benzinli Otomatik: 497.124 TL
  • Toyota Corolla Flame 123 Beygir 1.5L Benzinli Otomatik: 534.863 TL
  • Toyota Corolla Flame X-Pack 123 Beygir 1.5L Benzinli Otomatik: 560.420 TL
  • Toyota Corolla Passion X-Pack 123 Beygir 1.5L Benzinli Otomatik: 595.626 TL

Bu fiyatlar, ÖTV indiriminden yararlanılarak belirlenen fiyatlardır. ÖTV'siz fiyatlar, tüketicilere daha uygun seçenekler sunmaktadır. Toyota Corolla modelleri, farklı donanım ve şanzıman seçenekleriyle müşterilere hitap etmektedir.

Benzer Haberler
44-45-46-47 yaşında emeklilik müjdesi geldi! SGK müjdeyi verdi, vatandaşlar dilekçeye akın etti! 44-45-46-47 yaşında emeklilik müjdesi geldi! SGK müjdeyi verdi, vatandaşlar dilekçeye akın etti!
Son dakika faiz depremi pik yaptı! En yüksek faiz oranında patlama! 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranı uçtu! Son dakika faiz depremi pik yaptı! En yüksek faiz oranında patlama! 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranı uçtu!
Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank 16.500 TL maaşa ek ödeme kararı aldı! Emeklilere jest hızıyla veriliyor Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank 16.500 TL maaşa ek ödeme kararı aldı! Emeklilere jest hızıyla veriliyor
Emekliler paraya para demeyecek! Bunu yapan dolgun maaş alacak! Ev hanımlarına da emeklilik müjdesi geldi Emekliler paraya para demeyecek! Bunu yapan dolgun maaş alacak! Ev hanımlarına da emeklilik müjdesi geldi
Fiat Egea 280.000 TL indirimle ÖTV muafiyeti ile satışta! 2023 model indirimli sıfır Egea peynir ekmek gibi satıyor! Fiat Egea 280.000 TL indirimle ÖTV muafiyeti ile satışta! 2023 model indirimli sıfır Egea peynir ekmek gibi satıyor!
44-45-46-47 yaşında emeklilik müjdesi geldi! SGK müjdeyi verdi, vatandaşlar dilekçeye akın etti! 44-45-46-47 yaşında emeklilik müjdesi geldi! SGK müjdeyi verdi, vatandaşlar dilekçeye akın etti!
ÇOK OKUNANLAR
Chery fiyat listesi vatandaşları mest etti! Omada5, Tiggo7 Pro, Tiggo8 Pro fiyatları zamlandı ama diğerlerinden ucuz!
  • 10-07-2023 13:40

Chery fiyat listesi vatandaşları mest etti! Omada5, Tiggo7 Pro, Tiggo8 Pro fiyatları zamlandı ama diğerlerinden ucuz!

Ve karar kesinleşti! Türkiye Bankalar Birliğinden kredi ve kredi kartı borçluları için son dakika duyurusu!
  • 14-07-2023 11:33

Ve karar kesinleşti! Türkiye Bankalar Birliğinden kredi ve kredi kartı borçluları için son dakika duyurusu!

180.000 TL'ye, 250.000 TL’ye kendi eviniz olsun! Devlet desteği de var! Talep patlaması yaşanıyor!
  • 12-07-2023 19:22

180.000 TL'ye, 250.000 TL’ye kendi eviniz olsun! Devlet desteği de var! Talep patlaması yaşanıyor!

Aşk bitti mi? Aslıhan Gürbüz, İsmail Hacıoğlu'nu sildi
  • 12-07-2023 09:48

Aşk bitti mi? Aslıhan Gürbüz, İsmail Hacıoğlu'nu sildi

EPT'liler için gönüllere maya çalan müjde verildi: Prim ve yaş indirimi ile 60 ay erken emekli olacaklar
  • 13-07-2023 10:49

EPT'liler için gönüllere maya çalan müjde verildi: Prim ve yaş indirimi ile 60 ay erken emekli olacaklar