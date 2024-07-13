Sıfır faizli kredi verilecek: Bankadan daha önce kredi çekenler 20.000 TL daha ihtiyaç kredisini sıfır faizli alacak!

Sıfır faizli kredi verilecek: Bankadan daha önce kredi çekenler 20.000 TL daha ihtiyaç kredisini sıfır faizli alacak!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 13-07-2024 01:26

Akbank, müşterilerine yönelik çığır açan bir kampanyayı duyurdu. Banka, daha önce kredi kullanmış olan müşterilerine özel olarak sunulan yeni avantajla, 20.000 TL tutarında sıfır faizli kredi imkanı tanıyor.

Yıllardır milyonlarca müşterisine sunduğu güvenilir hizmet anlayışıyla bilinen Akbank, kredi çözümlerdeki öncülüğünü bu kampanya ile bir kez daha gösteriyor. Banka yetkilileri, bu özel kampanyanın, mevcut müşterilerine verilen değeri göstermenin yanı sıra, ekonomik olarak zor zamanlarda destek olma amacını da taşıdığını belirtiyorlar.

Kampanyadan yararlanmak isteyen Akbank müşterileri, basit bir başvuru süreciyle sıfır faizli krediye ulaşabilecekler. Bu fırsatla, nakit ihtiyaçlarını karşılamak isteyenler için önemli bir avantaj sunulmuş olacak.

Akbank yetkilileri, sıfır faizli kredi kampanyasının, müşteri memnuniyeti odaklı hizmet anlayışlarının bir göstergesi olduğunu ve müşterilerin finansal ihtiyaçlarına en uygun çözümleri sunma konusundaki kararlılıklarını vurgulamaktadırlar.

Bu kampanya ile Akbank, kredi sektördeki liderliğini koruyarak müşteri odaklı yaklaşımını bir adım ileriye taşıyor. Sıfır faizli kredi imkanıyla müşterilerine sağladığı destek, bankanın yenilikçi ve güvenilir marka imajını da pekiştiriyor.

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