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Sıfır araba fiyatlarında deprem! En ucuzu 654 bin 740 lira oldu! Hyundai, Toyota Corolla, Fiat Egea, Honda Civic, VW, Citroen, Renault fiyat listesi 2023

Türkiye'de satılan otomobillere yüksek oranda zam gelmeye devam ediyor. Son dakika açıklamasına göre tüm otomobil markalarına KDV zammı uygulandığı öğrenildi.

Sıfır araba fiyatlarında deprem! En ucuzu 654 bin 740 lira oldu! Hyundai, Toyota Corolla, Fiat Egea, Honda Civic, VW, Citroen, Renault fiyat listesi 2023
Yayın Tarihi : 2023-07-12 10:41

Hyundai, Toyota Corolla, Fiat Egea, Honda Civic, VW, Citroen, Renault fiyat listesi 2023! Sıfır araba fiyatlarında deprem! En ucuzu 654 bin 740 lira oldu- Türkiye'de satılan otomobillere yüksek oranda zam gelmeye devam ediyor. Son dakika açıklamasına göre tüm otomobil markalarına KDV zammı uygulandığı öğrenildi. Taşıtlardaki KDV artışıyla birlikte tüm modellerin fiyatları yüzde 1.7 oranında arttı. Bu zamla birlikte Türkiye'de satılan en ucuz arabanın fiyatı 650 bin lira sınırını aştı.

En Ucuz Araba Egea

Sıfır araba satış fiyatlarına baktığımızda en uygun fiyatlı arabanın Fiat marka Egea olduğunu görüyoruz. Türkiye'de üretilen Egea'nın en temel paketinin güncel fiyatı şu anda 654 bin 740 lira olarak belirlendi. Geçtiğimiz yıl Temmuz ayında ise bu aracın fiyatının 300 bin liranın altında olduğunu görmekteyiz.

Clio Fiyatlarında Büyük Artış

Clio'nun fiyat listesine göz attığımızda, geçtiğimiz yıl Temmuz ayında 391 bin lira olan aracın şu an 780 bin liraya çıktığını görüyoruz. Bu durum, otomobil fiyatlarındaki dramatik artışı net bir şekilde ortaya koymaktadır.

Otomobil fiyatlarındaki bu artışlar, tüketicileri ve potansiyel araba alıcılarını olumsuz etkilemektedir. Her geçen gün daha fazla kişi, istedikleri araca sahip olmak için daha fazla para ödemek zorunda kalmaktadır. Bu durum, otomobil alımını ertelemeye veya alternatif seçeneklere yönelmeye sevk etmektedir.

Otomobil sektöründeki fiyat artışlarına ilişkin açıklamalar, tüketicilerin ve sektörün geleceği açısından büyük önem taşımaktadır. Otomobil üreticileri ve yetkililer, bu konuda adımlar atmaları ve tüketicileri korumak için çözümler üretmeleri gerekmektedir.

Türkiye'de otomobil fiyatlarına uygulanan KDV zammıyla birlikte araçların fiyatlarında önemli bir artış yaşanmıştır. Bu durum, tüketicilerin araba alım gücünü olumsuz etkilemekte ve sektörde belirsizlik yaratmaktadır. Tüketiciler ve sektör yetkilileri arasında çözüm odaklı bir işbirliği sağlanması, otomobil fiyatlarının makul seviyelere gelmesi açısından önemlidir.

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