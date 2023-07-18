Sıfır araba almak isteyenlere müjde! Citroen'den 7 bin 200 TL taksitle o araç satışa sunuldu

Son dönemde araç fiyatlarının yüksek seviyelere ulaşması, araç hayali kuran birçok insanı üzmeye başlamıştır. Bu durum, araç almak için birikim yapan vatandaşları farklı çözüm yollarına yönlendirmiştir. Bankalara yönelme dışında, otomobil firmaları da araçlara özel kampanyalar duyurarak müşterilerini kendine çekmeye çalışmaktadır. Citroen ise, ülkemizde en sevilen firmalardan biri olmaya devam etmektedir. Firmanın uygun fiyatlı araçları ve yapılan kampanyaları, müşterileri cezbetmeye devam etmektedir.

Citroen'in son kampanyası, elektrikli araçların daha fazla erişilebilir hale gelmesini sağlamıştır. Yeni kampanya kapsamında, AMİ adlı elektrikli araç düşük taksit tutarıyla müşterilere sunulmaktadır. Bu kampanya, otomobil sahibi olmak isteyenlerin dikkatini çekmektedir. Elektrikli araçlar, şehir içinde sık seyahat edenler için büyük bir avantaj sağlamaktadır. Yakıt ve bakım maliyetlerinin düşmesi, elektrikli araçların tercih edilme sebeplerinden biridir.

Düşük taksitli kredi imkanı, Citroen'in AMİ modelini daha da cazip hale getirmektedir. 340.906 TL'ye satılan araç için 12 ay vadeli 75.000 TL tutarındaki krediler için sadece 7 bin 200 TL taksit tutarı sunulmaktadır. Bu, otomobil almayı düşünenler için oldukça çekici bir tekliftir. Citroen, müşterilerine hem uygun fiyatlı araçlar sunmaya devam etmekte hem de ödeme kolaylığı sağlamaktadır.

Elektrikli araçların kullanımı, çevreye duyarlılığın artmasıyla birlikte giderek yaygınlaşmaktadır. Bu araçlar, fosil yakıtların neden olduğu çevre kirliliğini azaltmaktadır. Ayrıca, elektrikli araçların uzun vadede kullanım maliyeti düşüktür. Yakıt masraflarının olmaması ve düşük bakım gereksinimi, bireysel bütçeleri rahatlatmaktadır. Citroen'in kampanyasıyla birlikte, bu avantajlardan yararlanmak mümkün hale gelmiştir.

Citroen'in kampanyasıyla ilgili detaylar da belirtilmiştir. Kampanya, 01/07/2023 - 31/07/2023 tarihleri arasında tüm yetkili satıcılarda geçerlidir. Aylık %1,99 oranında uygulanan kampanya faiz avantajı, Kredi Koruma Hayat Sigortası, Kredi Ödeme Güvencesi Sigortası, Kredi Hayat Sigortası gibi sigortaların da yanında sunulmaktadır. Bu kampanya, PSA Finans Kredileri için geçerlidir ve perakende araç alımlarında kullanılabilmektedir.

Citroen'in yeni kampanyası, elektrikli araç sahibi olmayı düşünenlere büyük bir fırsat sunmaktadır. Uygun fiyatlarla birlikte düşük taksitli kredi imkanı, araç hayalini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlara kolaylık sağlamaktadır. Elektrikli araçlar, çevreci ve ekonomik bir ulaşım seçeneği olarak ön plana çıkmaktadır. Citroen'in kampanyasıyla birlikte, bu yeni teknolojiye uygun fiyatlarla sahip olmak mümkün hale gelmiştir.