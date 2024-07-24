SİCİL AFFI çıkacak mı? Sicil affı tekrardan gündem oldu! Banka borçlarını kapsayacak yasada son durum ne?

Sicil affı, finansal zorluklar yaşayan birçok kişi ve kuruluş için bir umut ışığı olarak gündeme gelmektedir. Sicil affı, kullandığı krediyi ödeme düzenlemesinin yürürlüğe girdiği tarihten önce ödemeyen gerçek veya tüzel kişiler ile ticari faaliyette bulunan veya bulunmayanların yanı sıra karşılıksız çekleri de kapsamaktadır. Bu haberde, sicil affının detayları ve bu sürecin ekonomik hayata etkileri üzerine odaklanacağız.

Sicil Affı Nedir?

Sicil affı, borçlarını ödeyemeyen vatandaşlar için önemli bir fırsat sunmaktadır. Sicil affı içindeki yapılanma halinde, kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce veya kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren altı ay içinde borçların kapatılarak yükümlülüklerin tamamen ödenmesini müteakip Merkez Bankası nezdindeki kayıtların silinmesini de kapsamaktadır. Bu durum, borçlarını ödeme konusunda sıkıntı yaşayan bireyler ve işletmeler için bir yeniden başlama şansı yaratmaktadır.

Sicil Affının Kapsamı

Sicil affı, kredi borçları, ticari borçlar ve karşılıksız çekleri kapsamaktadır. Borçlu vatandaşlar, borçlarını ödedikten sonra kara listeden çıkmak için beş yıl beklemek zorundadır. Ancak sicil affı ile bu süreç hızlanmakta ve vatandaşlar kara listeden daha kısa sürede çıkma şansı elde etmektedir. Bu düzenleme, ekonomik hayatta büyük bir rahatlama sağlayacak ve birçok kişi ve işletmenin yeniden finansal sistemle barışmasını mümkün kılacaktır.

Sicil Affı Süreci

Sicil affı sürecinde, borçlarını ödemek isteyen vatandaşların öncelikle tüm borçlarını kapatmaları gerekmektedir. Kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren altı ay içinde borçların tamamen ödenmesi, Merkez Bankası nezdindeki olumsuz kayıtların silinmesini sağlayacaktır. Bu süreç, borçlu bireyler ve işletmeler için büyük bir fırsat sunmakta ve ekonomik temizliğin önünü açmaktadır.

Sicil affı tasarısı ilk olarak Mart 2023'de gündeme gelmiş ve görüşülmeye başlanmıştır. Ancak 2024 sicil affı ne zaman uygulanacağı henüz netlik kazanmamıştır.