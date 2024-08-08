Sıcaklıklar Yükseliyor, Yağışlar Devam Ediyor: Ülke Geneli Hava Durumu

Sıcaklıklar Yükseliyor, Yağışlar Devam Ediyor: Ülke Geneli Hava Durumu
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 08-08-2024 00:31

Sıcaklıklar Yükseliyor, Yağışlar Devam Ediyor: Ülke Geneli Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, ülkemizin büyük kısmında sıcak ve açık hava etkili olacak. Marmara Bölgesi'nde parçalı bulutlar hakim olacak; Kırklareli kıyıları yerel sağanak ve gök gürültülü sağanaklarla karşılaşacak. Ege Bölgesi'nde az bulutlu ve açık hava devam ederken, Denizli ve İzmir’de sıcaklık 35°C civarında olacak. Akdeniz Bölgesi’nde ise iç kesimlerde parçalı bulutlar yer alacak ve Toroslar ile çevresinde sağanak yağışlar görülecek. İç Anadolu, Batı Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun çoğu parçalı bulutlu geçecek. Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin çevrelerinde ise yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Güneydoğu Anadolu'da ise hava açık ve sıcaklık yüksek kalacak. Havanın sıcaklığı ve değişkenliği bölgeler arasında farklılık gösterecek, bu yüzden hava durumu raporlarını takip etmek önemli.

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