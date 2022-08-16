Sibel Can'ın oğlu Emir Aksüt, İstanbul geccelerinde!

Daha önce de birçok kez gazetecilere yakalanan ve panik olan Emir Aksüt, İstanbul geccelerinde eğlenmeye devam ediyor. Sibel Can'ın 22 yaşındaki oğlu, önceki gün Bebek'te görüntülendi. Bir mekana girerken objektiflere yakalanan Aksüt, magazin muhabirlerinin sorularını cevapsız bırakarak mekana girdi.