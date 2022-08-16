Sibel Can'ın oğlu Emir Aksüt, İstanbul geccelerinde!
Sibel Can'ın, 2000-2010 yılları arasında Sulhi Aksüt'le yaptığı evlilikten dünyaya gelen oğlu Emir Aksüt, Bebek'te kameralara yakalandı.
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 16-08-2022 10:00
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Daha önce de birçok kez gazetecilere yakalanan ve panik olan Emir Aksüt, İstanbul geccelerinde eğlenmeye devam ediyor. Sibel Can'ın 22 yaşındaki oğlu, önceki gün Bebek'te görüntülendi. Bir mekana girerken objektiflere yakalanan Aksüt, magazin muhabirlerinin sorularını cevapsız bırakarak mekana girdi.