Shiba Inu (SHIB) Yatırımcılarını Endişelendiren Sinyaller: Düşüş ve Düşük Ağ Büyümesi

Son dönemde Shiba Inu (SHIB) yatırımcıları için endişe verici gelişmeler yaşanıyor. Meme coin’ler arasında popüler olan SHIB, son haftalarda ciddi değer kaybı yaşadı. CoinGecko verilerine göre, son yedi gün içinde meme coin’ler genel olarak %8 oranında değer kaybetti. Shiba Inu, bu süreçte %7’den fazla değer kaybı yaşadı ve son 30 günde yaklaşık %22 oranında bir düşüş gözlemlendi.

SHIB’in fiyatındaki bu sert düşüş, işlem hacmindeki önemli azalmanın yanı sıra, yatırımcıları daha da kaygılandıran birkaç kritik sinyali ortaya koyuyor. IntoTheBlock verilerine göre, SHIB’in mevcut piyasa hissiyatı “çoğunlukla düşüş eğiliminde” ve altı göstergeden yalnızca biri olumlu sinyal veriyor. Bu durum, SHIB’in kısa vadede daha fazla değer kaybı yaşama olasılığını artırıyor.

Öne çıkan olumsuz sinyaller arasında, ağ büyümesindeki yavaşlama dikkat çekiyor. Net Ağ Büyümesi göstergesi %0,19 oranında azalmış durumda, bu da token’ın ağının gerçek büyümesinde bir yavaşlama olduğunu gösteriyor. Ayrıca, SHIB yatırımcılarının %55’i zarar ediyor ve büyük işlem sayısında %11 oranında bir düşüş gözlemleniyor. Bu durum, büyük yatırımcıların SHIB’e olan ilgisinin azaldığını ve genel piyasa için olumsuz bir sinyal oluşturduğunu gösteriyor.

Bu olumsuz göstergeler, Shiba Inu’nun geleceği konusunda ciddi endişelere yol açıyor. Yatırımcıların bu sinyalleri dikkatle takip etmeleri ve kripto para piyasasındaki yüksek volatiliteye karşı temkinli davranmaları öneriliyor.