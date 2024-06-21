Shell İstasyonlarında Akaryakıt Kampanyası: ING Bank'tan 230 TL İndirim Fırsatı

Benzin ve motorin fiyatlarına gelen zam ve indirim kararları nedeniyle sürücüler akaryakıt kampanyalarını yakından takip ediyor. Shell istasyonlarında geçerli olacak yeni bir kampanya, sürücüler arasında büyük ilgi uyandırdı. ING Bank, bu kapsamda önemli bir duyuru yaparak, ING kredi kartıyla yapılacak benzin, motorin veya LPG harcamalarına 230 TL indirim sağlayacağını açıkladı.

ING Bank Akaryakıt Kampanyası Detayları

ING Bank, akaryakıt kampanyası kapsamında, Shell istasyonlarında geçerli olacak 230 TL indirim fırsatını duyurdu. Kampanya, 16 Mayıs - 30 Haziran 2024 tarihleri arasında Bonus üyesi Shell istasyonlarında yapılacak olan akaryakıt veya otogaz harcamalarında geçerli olacak.

Kampanya Şartları ve Katılım Koşulları

Kampanyaya katılmak için, farklı günlerde ve tek seferde, 4 defa 800 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz harcaması yapılması gerekiyor. Harcamaların her birinin farklı günlerde yapılması şartıyla, aynı gün içinde yapılan akaryakıt veya otogaz harcamalarından yalnızca biri kampanyaya dahil olacak.

Katılım İçin Yapılması Gerekenler

Kampanyaya katılmak için: Harcama yapmadan önce “SHELL” yazıp 2205’e SMS göndermeniz gerekiyor. Hangi kartlar kampanyaya dahil: ING Pegasus BolBol Kart, ING Pegasus BolBol Classic Kart, ING Pegasus BolBol Premium Kart ve ING Bonus Kart kampanyaya dahil. Ancak, ING Light Kart ve ING Bonus Business Kart kampanyaya dahil değil. SMS gönderimi: SMS’in, ING sisteminde kayıtlı olan ve harcama yapılan kartın bağlı olduğu cep telefonu numarasından gönderilmesi gerekiyor. Kampanya ücretlendirmesi: Katılım için gönderilen her SMS, operatörlerin kendi tarifeleri üzerinden 1 kısa mesaj olarak ücretlendiriliyor.

Kampanya Koşulları ve İndirim Detayları