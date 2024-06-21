Shell İstasyonlarında Akaryakıt Kampanyası: ING Bank'tan 230 TL İndirim Fırsatı

Shell İstasyonlarında Akaryakıt Kampanyası: ING Bank'tan 230 TL İndirim Fırsatı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 21-06-2024 13:36

Benzin ve motorin fiyatlarına gelen zam ve indirim kararları nedeniyle sürücüler akaryakıt kampanyalarını yakından takip ediyor. Shell istasyonlarında geçerli olacak yeni bir kampanya, sürücüler arasında büyük ilgi uyandırdı. ING Bank, bu kapsamda önemli bir duyuru yaparak, ING kredi kartıyla yapılacak benzin, motorin veya LPG harcamalarına 230 TL indirim sağlayacağını açıkladı.

ING Bank Akaryakıt Kampanyası Detayları

ING Bank, akaryakıt kampanyası kapsamında, Shell istasyonlarında geçerli olacak 230 TL indirim fırsatını duyurdu. Kampanya, 16 Mayıs - 30 Haziran 2024 tarihleri arasında Bonus üyesi Shell istasyonlarında yapılacak olan akaryakıt veya otogaz harcamalarında geçerli olacak.

Kampanya Şartları ve Katılım Koşulları

Kampanyaya katılmak için, farklı günlerde ve tek seferde, 4 defa 800 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz harcaması yapılması gerekiyor. Harcamaların her birinin farklı günlerde yapılması şartıyla, aynı gün içinde yapılan akaryakıt veya otogaz harcamalarından yalnızca biri kampanyaya dahil olacak.

Katılım İçin Yapılması Gerekenler

  1. Kampanyaya katılmak için: Harcama yapmadan önce “SHELL” yazıp 2205’e SMS göndermeniz gerekiyor.
  2. Hangi kartlar kampanyaya dahil: ING Pegasus BolBol Kart, ING Pegasus BolBol Classic Kart, ING Pegasus BolBol Premium Kart ve ING Bonus Kart kampanyaya dahil. Ancak, ING Light Kart ve ING Bonus Business Kart kampanyaya dahil değil.
  3. SMS gönderimi: SMS’in, ING sisteminde kayıtlı olan ve harcama yapılan kartın bağlı olduğu cep telefonu numarasından gönderilmesi gerekiyor.
  4. Kampanya ücretlendirmesi: Katılım için gönderilen her SMS, operatörlerin kendi tarifeleri üzerinden 1 kısa mesaj olarak ücretlendiriliyor.

Kampanya Koşulları ve İndirim Detayları

  • İndirim Tutarı: Kampanya kapsamında, 4 defa 800 TL ve üzeri harcama yapan sürücüler, toplamda 230 TL indirim kazanacak.
  • İndirim Yansıma Tarihi: 230 TL indirim, 5 Temmuz 2024 tarihinde kartlara yansıtılacak.
  • Kampanya Müşteri Bazında: Her müşteri, kampanyadan en fazla 230 TL indirim kazanabilir.
  • Garanti BBVA POS Kullanımı: Kampanyadan faydalanmak için işlemlerin mutlaka Garanti BBVA POS’undan yapılması gerekiyor.
  • Hariç Tutulan İşlemler: Taksitli işlemler, bonus kullanımları, sanal POS, sanal kart ve mail order işlemleri kampanyaya dahil değildir.
Benzer Haberler
Emekliye Temmuz Zammı: Seyyanen Zam ve Refah Payı İddiaları Emekliye Temmuz Zammı: Seyyanen Zam ve Refah Payı İddiaları
Rojda Demirer ve Mehtap Bayrı Bodrum'da tatil sezonunu açtı Rojda Demirer ve Mehtap Bayrı Bodrum'da tatil sezonunu açtı
Beren Saat: Kenan ile kendini yenileyen bir aşkımız var Beren Saat: Kenan ile kendini yenileyen bir aşkımız var
Tolga Sarıtaş ve Zeynep Mayruk'un düğün tarihleri belli oldu Tolga Sarıtaş ve Zeynep Mayruk'un düğün tarihleri belli oldu
Zeynep Bastık ile Serkay Tütüncü, Çeşme'de Zeynep Bastık ile Serkay Tütüncü, Çeşme'de
Bodrum'da skandal olay: Kaya Sabancı'yı Vedat Aşçı darp etti Bodrum'da skandal olay: Kaya Sabancı'yı Vedat Aşçı darp etti
ÇOK OKUNANLAR
Neslihan Atagül'ün bikinili pozları sosyal medyayı salladı
  • 15-06-2024 10:22

Neslihan Atagül'ün bikinili pozları sosyal medyayı salladı

Kıvanç Tatlıtuğ, Bodrum'da jetsurf hünerleriyle göz doldurdu
  • 15-06-2024 10:31

Kıvanç Tatlıtuğ, Bodrum'da jetsurf hünerleriyle göz doldurdu

Bülent Şakrak ve Esra Akpınar Çeşme’de!
  • 19-06-2024 10:28

Bülent Şakrak ve Esra Akpınar Çeşme’de!

Pınar Deniz'in 'Yargı' sonrası tatil planı:
  • 14-06-2024 14:22

Pınar Deniz'in 'Yargı' sonrası tatil planı: "Uzun süre dinleneceğim"

Demet Özdemir'in 'Aşk' tanımı sosyal medyayı ikiye böldü
  • 20-06-2024 13:13

Demet Özdemir'in 'Aşk' tanımı sosyal medyayı ikiye böldü