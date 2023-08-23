SGK'dan müjde resmen açıklandı! 72 ay erken emekli olabileceksiniz!

Çalışan anneler için sevindirici bir haber duyuruldu. SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu), 72 ay erken emeklilik hakkının doğum borçlanmasıyla gerçekleştirilebileceğini açıkladı. Bu özellikle doğum öncesi sigorta girişi yapılmış anneleri kapsamaktadır. Doğum borçlanması ile sağlanacak erken emeklilik fırsatı, çalışan annelere önemli bir imkan sunuyor.

Bu hak, doğum öncesinde sigorta girişi yapılmış kadınlar için geçerli olacaktır. Doğumdan sonra sigorta primleri yatırılan anneler bu avantajdan yararlanamayacaktır. Bu uzun zamandır beklenen haberi on binlerce anne sevinçle karşıladı. Ayrıca, her çocuk için 2 yıl erken emeklilik hakkı tanınması da büyük bir avantaj sağlayacak. Ancak bunun için doğum borçlanması koşullarının yerine getirilmesi gerekir.

Erken Emeklilik Hakkı

Doğum borçlanması ile sağlanan erken emeklilik hakkı, annelere çocuk başına 2 yıl olarak tanınacak. Yani 1 çocuk sahibi olan bir anne, 2 yıl erken emekli olabilecektir. Eğer 3 çocuğa sahipse, bu hakkı 6 yıl erken emeklilik olarak kullanabilecektir.

Doğum Borçlanması

Bu uygulamadan faydalanmak isteyen çalışan anneler, doğum borçlanması kapsamında bazı ödemeler yapmalıdır. Bu şekilde erken emeklilik hakkını kazanarak daha fazla zamanını ailesiyle geçirebilecekler. Bu uygulama aynı zamanda çalışan kadınlara destek olma amacını taşımakta, istihdamın artmasına ve kadınların iş hayatındaki rolünün güçlenmesine katkı sağlamaktadır.